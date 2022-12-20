Kabin hizmetlerini "uçak sınıf"ta uygulamalı öğreniyorlar

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BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü öğrencileri, kabin hizmetlerini, oluşturulan simülasyon sınıfında uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

Yüksekokuldaki 42 koltuk kapasiteli "uçak kabin simülasyon (mock-up) sınıfı", öğrencilere uçuş emniyeti, normal ve acil durum emniyet kuralları gibi konuların anlatımında kullanılıyor.

Gerçek uçak parçalarının kullandığı ve orijinal ölçülerine uygun yapılan kabin simülasyonunda, öğrenciler derslerini uygulamalı görüyor.

Öğrenciler, uçakta yapılan ikram ve sunum teknikleri ile müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimleri de İngilizce alıyor.

Uçak kabinlerindeki tüm bölümlerin yer aldığı simülasyonda, öğrencilere ikram servisi, ilk yardım, emniyet kemeri, yolcu ağırlama ve acil durumda yapılması gerekenler öğretiliyor.

- "Tüm bölümler için uygulama sahaları ve laboratuvarlar oluşturduk"

Demirözü Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yaşar Erdoğan, AA muhabirine, bütün bölümlerde öğrencileri teorik ve pratik bilgiler bakımından donanımlı şekilde mezun etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tüm bölümler için uygulama sahaları ve laboratuvarlar oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Ulaştırma Hizmetleri Bölümü için de bu mock-up sınıfını kurduk. Bu sınıfın kurulmasında desteklerini eksik etmeyen Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve malzeme temininde bize destek olan Türk Hava Yollarına teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Öğrencilerimiz sektöre daha deneyimli şekilde giriş yapabilecek"

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yıldız da bölümün Sivil Hava Ulaştırma ve Kabin Hizmetleri olmak üzere iki programdan oluştuğunu ifade etti.

Sivil havacılığın her geçen gün gelişip büyüyen bir sektör olduğuna dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınıfımızda, acil durum prosedürleri, ikram servis ve teknikleri, kabin görevliliğine giriş dersleri ile kabin hizmetlerine yönelik eğitimlerimiz uygulamalı verilmektedir. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimle sektöre daha deneyimli şekilde giriş yapabilecek. Sektörde ise altyapısı hazır öğrencilerimizin daha kolay iş bulacağını düşünüyoruz."

- "Kabin Hizmetleri bölümüne çok rağbet var"

Öğretim görevlisi Cihan Gökçe de eğitimlerde havacılığın bütün kurallarının öğretildiğini anlatarak, "Öğrenciler bu derste öğrendikleriyle sektörde daha tecrübeli, donanımlı yetişmiş oluyor. İş başvurularında aldıkları bu eğitimlerden bahsediyorlar, bu şekilde işe girişte tercih edilme olasılıkları daha da artıyor." ifadelerini kullandı.

Gökçe, havacılığın büyüyen ve ihtiyaç duyulan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Kabin Hizmetleri bölümüne de gerçekten çok rağbet var. Öğrencilerimiz dünya vatandaşı oluyor ve istedikleri ülkelere rahatlıkla girebiliyor. Biz de öğrencilerimizi bütün dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilecek şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Sınıftayken adeta gökyüzündeymiş gibi hissediyorum"

Kabin Hizmetleri Programı öğrencisi İlayda Değirmenci de sınıftayken adeta gökyüzündeymiş gibi hissettiğini belirtti.

Aldığı eğitimin önemine dikkati çeken Değirmenci, bu sayede öğrenciyken tecrübe kazandığını ve sektörde daha kolay iş bulabileceğini kaydetti.









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