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Bayburt'ta 18 öğrenci "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulamasından yararlanıyor

AA

Bayburt'ta 18 öğrenci "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulamasından yararlanıyor

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulaması ile 18 öğrenci okul öncesi eğitim alma imkanı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitimde "Eğitime Erişim Modeli Programı" çerçevesinde uygulanmaya başlanan "Gezici Öğretmen Sınıfı" kapsamında, Demirözü ilçesinde görevli öğretmenler taşımalı eğitim olmayan okul öncesi öğrencilerinin köylerine gidiyor.

Köy konaklarındaki sobayı yakarak sıcak ortam oluşturan öğretmenler, getirdikleri materyallerle de öğrencilerin okul öncesi eğitimi almasını sağlıyor.

İlçeye bağlı Çimentepe, Petekli, Yazıbaşı ve Yukarı Dikmetaş köylerinde 18 anaokulu öğrencisi uygulamadan yararlanıyor.

Çimentepe ve Yazıbaşı köylerinde oluşturulan sınıfları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çiğdem, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Güney, burada gazetecilere, okul öncesi eğitimin amaçlarından birinin de çocukları ilkokula hazırlamak olduğunu söyledi.

Böylece okula başlayan çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleriyle ilgili ön öğrenmelerin gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Güney, "En az bir yıl okul öncesi eğitimi alıp ilkokula başlayan çocukların okuma yazma, temel matematik ve yaşam becerileriyle ilgili öğrenmelerde çok zorlanmadığını biliyoruz. Bu nedenle çocuklara okul öncesi dönemde eğitimden yaralanmada fırsat eşitliğinin sağlanması, okullaşma oranının da yüzde 100'e ulaşması hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Hedefler doğrultusunda alınan tedbirlerden birinin de "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulaması olduğunun altını çizen Güney, şunları kaydetti:

"Fiziki veya coğrafi şartların uygun olmadığı köy ve mezralarda yaşayan çocuklarımız için 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur' sözünden yola çıkararak, Bakanlığımızın emriyle planlamalar yaparak gezici öğretmen sınıflarını hayata geçirdik. Bu kapsamda Demirözü ilçemizin 3 köy ve 2 mezrasında yaşayan 18 cana dokunmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz."

Öğretmen Gözde Acar da gezici öğretmenliğin, sınıfta çalışmaktan çok farklı olduğunu söyledi.

Acar, çocukları ilk kez kalem, defter ve boyama kitabı ile tanıştırdığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

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