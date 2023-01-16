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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta kış akşamları "tel helvası" geleneğiyle tatlanıyor

AA

Bayburt'ta kış akşamları "tel helvası" geleneğiyle tatlanıyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta soğuk kış geceleri, köy odalarında asırlardır devam eden "tel helvası" geleneğiyle tatlanıyor.

Köy sakinleri, yöreye özgü tel helvasını, kış mevsiminde karlı ve soğuk havalarda un, yağ, şeker ve limon suyundan yapıyor.

Tel helvanın yapımı, ilk önce kaynatılan su ve şekerin mat hale gelinceye kadar karıştırılmasıyla başlıyor. Yarım çay bardağı limon suyunun eklenmesi sonrası mat halini alan şerbet, büyük bir tepsiye dökülerek soğuk havada macun kıvamına getiriliyor.

Usta ve vatandaşlar tarafından yoğrulan macun, odanın ortasına kurulan siniye alınarak kavrulmuş un ile karıştırılıyor. Pişmaniye kıvamını alıncaya kadar çekilen macun hazır hale geliyor.

Aydıntepe ilçesine bağlı Çatıksu köyü ile merkeze bağlı Gez köyünde "helva bahane, sohbet şahane" sloganıyla bir araya gelen ve asırlık geleneği sürdüren vatandaşlar, bunun gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyor.

Çatıksu köyü Muhtarı Numan Şahin, AA muhabirine, özellikle soğuk kış gecelerinde köylüler arasında diyalog ve samimiyetin pekiştirilmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Şahin, "İki asra yakın devam eden bir kültür olup bizden sonraki nesillere aktarmak bağlamında kışın köylüler toplanarak bu aktiviteyi gerçekleştiriyoruz. Bunu, yanında fırında patates ve turşuyla ikram ediyoruz. Köylülerin gayet güzel, hoş bir dayanışması meydana gelmiş oluyor. İnşallah gelecek nesiller de bunu devam ettirir." dedi.

Tel helva çekimini dedelerinden öğrendiklerini dile getiren İsmet Durmuş ise helvanın soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez tatlısı olduğunu ifade etti.

Helvayı yapabilmek için dostluk, arkadaşlık bağlarının güçlü olması gerektiğini vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Biz de bu kapsamda güzel bir tel helvası çekimi yaptık. Bunu düzgün bir şekilde yapabilmek birlik, beraberlik ortamının sıcaklığını istiyor. Eskiden sıra gecelerinde bu tel helvası çekilirdi, biz de o geleneği devam ettiriyoruz. Tel helvasının yapımı, ağdasının güzel yapılması, kızarması, ayrıca limon suyu ya da tuzunu ayarında katmak lazım. Biz limon kullandık. Unu da ne sıcak ne soğuk olacak. Bunun dışında güç, kuvvet istiyor. Zamanında çekimini yapıp fazla kocaltmadan güzel bir şekilde tel helvası çektik."

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