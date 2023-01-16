Bayburt'ta sis etkili oldu

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BAYBURT (AA) - Bayburt'un Demirözü ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Yoğun sis nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesi 150 metreye kadar düştü.

Demirözü Barajı'nın üzerini kaplayan sis, güzel görüntü oluşturdu.





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