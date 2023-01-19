Bayburt'ta Türk halk müziği korosu konser verdi

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Milli Eğitim Bakanlığının "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kurulan Türk halk müziği korosu sahne aldı.

Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı proje kapsamında Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde kurulan koro, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda konser verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, koronun bundan sonra daha fazla konser vermesi için çalışacaklarını ifade etti.

Halk müziği şarkılarının seslendirildiği konsere, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Demirözü Kaymakamı Ali Ekber Ateş, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin de yer aldığı davetliler katıldı.

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