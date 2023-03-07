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Deprem bölgesinde 23 gün geçiren belediye başkanı, edindiği tecrübeyi çalışmalarına yansıtacak

AA

Deprem bölgesinde 23 gün geçiren belediye başkanı, edindiği tecrübeyi çalışmalarına yansıtacak

BAYBURT (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden ve arama kurtarmadan çadır kurulmasına kadar birçok göreve katılan Bayburt'un Demirözü ilçesi Belediye Başkanı Arslan Gürer, gözlem ve tecrübelerini ilçesindeki çalışmalara yansıtacak.

Depremlerden sonra gittiği bölgede, Malatya ve Hatay'da arama kurtarma, çadır kurulumu, yiyecek ve eşya dağıtımı başta olmak üzere birçok çalışmada 23 gün görev aldı.

Gürer, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremin Demirözü'nde de hissedildiğini belirterek, ilk dakikadan itibaren ekipleriyle ilçede herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi.

Valilik koordinesinde ilk gün ekiplerle deprem bölgesine gitmek için yola çıktığını ifade eden Gürer, kar ve tipi nedeniyle güçlükle Malatya'ya ulaştıklarını anlattı.

Gürer, ilk gün Malatya'da 25 iş makinesi ve 35 personelle arama kurtarma faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, "Bir hafta kadar Malatya'da kriz koordinasyon merkezinde görev yaptık. Nerede ihtiyaç varsa oradaydık. Çadırların, prefabrik evlerin kurulması, burada altyapının yapılması ve daha sonra enkaz kaldırılmasına ağırlık verildi. Malatya'da bir şekilde işler yoluna oturmaya başlayınca Hatay'a doğru hareket ettik." dedi.

- "Boşta kaldığımızda süpürgeyi elimize aldık, sokakları temizlemeye başladık"

Arslan Gürer, Hatay'da daha büyük bir yıkımla karşılaştıklarını, yollarda kırıklar oluştuğunu, park halindeki tırların dahi devrildiğini gördüğünü aktardı.

Devletin tüm imkanlarıyla bölgede büyük gayret sarf ettiğini dile getiren Gürer, şunları söyledi:

"Burada daha büyük yıkım olduğunu gördük ama müthiş derecede iş makineleri, kamyonlar, STK'ler, kamu kurumları, asker, polis herkes oradaydı. Biz orada da yine aynı şekilde üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Yani en boşta kaldığımızda süpürgeyi elimize aldık, sokakları temizlemeye başladık. Tüm kamu kurumları aynı şekilde, valiler de burada canla başla çalışma yürüttü. Gerçekten ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliğimle gurur duydum. Gerçekten herkes oradaydı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ekipler, valiler işçi gibi çalışıyordu, bunları gördük."

- "İlçemizde fay yok ama unutmayalım, Hatay'ı Maraş depremi yıktı"

Arama kurtarma, çadır kurulması gibi görevlerin yanı sıra yerel yönetici olarak bu felaketten ders almak için de bölgede olduğuna işaret eden Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kolon, neyi eksik olursa bozulur, zemin nasıl olmalı? diye işi teorik olarak her ne kadar kısmen bilsek de pratik anlamda da bir ders almış olduk. Deprem konusunda belki yerel yönetim olarak durumu yaşamadan tam farkına varamadığımızı anladık. Özellikle Demirözü gibi bir bölgede tarım alanlarının imara sokulmaması gerektiğini görmüş olduk ya da dağ yamaçlarının daha sağlam olduğunu biliyorduk ama test etmiş olduk. Çok katlı binaların aslında yapılmaması gerektiğini orada yerinde gördük."

Gürer, ilçesinin Kuzey Anadolu Fay Hattına yakınlığına dikkati çekerek, "Bizim de bölgemize 60 kilometre uzaklıkta canlı fay var. İlçemizde fay yok ama unutmayalım, Hatay'ı Maraş depremi yıktı. Aynı ölçekte bir deprem Erzincan'da olsa çok yakındayız. Büyük bir afetle karşılaşabiliriz. İlçemizle ilgili tedbir anlamında bu yılımızı depremle geçireceğimiz konusunda ders edindim, tecrübe edindim. İnşallah faydamız olacağı kanısındayım." diye konuştu.

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