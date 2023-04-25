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Kırklartepe Barajı binlerce dekar araziyi suyla buluşturmaya hazırlanıyor

AA

Kırklartepe Barajı binlerce dekar araziyi suyla buluşturmaya hazırlanıyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta, 2021'de yapılan Kırklartepe Barajı sulama inşaatının da tamamlanmasıyla 58 bin dekarlık kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanmasına imkan sağlanacak.

Bayburt'ta son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Kentte, 2020'de hayata geçirilen Demirözü Barajı Sulama Projesi'nin ardından merkeze bağlı Göldere köyünün yaklaşık 700 metre güneydoğusunda 2021'de yapılan Kırklartepe Barajı'nın sulama inşaatının ihalesi de 705 milyon lira bedelle Mart 2023'te gerçekleştirildi.

İhale şartnamesine göre Haziran 2026'da bitirilmesi planlanan projeyle tarımsal sulamada bölge çiftçisine kolaylık sağlanması, katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentte refahın artırılması hedefleniyor.

- "Toplam 191 bin 256 metre sulama borusu döşeyeceğiz"

DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, AA muhabirine, Kırklartepe Barajı'nın 2021'de tamamlanarak işletmeye alındığını söyledi.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen ve 45 metre yüksekliğindeki barajın 20,88 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirten Adanur, "Geldiğimiz noktada barajımızı faydaya dönüştürmek maksadıyla sulama inşaatına başlıyoruz. Sözleşme bedeli 705 milyon lira olan söz konusu sulama inşaatı kapsamında toplam 191 bin 526 metre sulama borusu döşeyeceğiz." dedi.

Adanur, barajda depolanan suyun döşenecek borular vasıtasıyla bölgedeki kuru tarım arazilerine can suyu olacağını aktardı.

Barajın ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Adanur, "Sulama inşaatımız tamamlandığında 57 bin 700 dekar zirai tarım arazisini daha suyla buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. Milli ekonomiye yılda 290 milyon lira katkı sağlayacak olan baraj sulaması çiftçilerimizin ürün kalitesi ve ürün çeşitliliğini de artıracaktır." diye konuştu.

- "Hem sudan tasarruf sağlayacağız hem de daha yüksek verim alacağız"

Barajın sulama sahasında bulunan Sancaktepe köyünün Muhtarı Alpaslan Yolcu da sulama inşaatının tamamlanmasıyla köylerindeki birçok kurak arazinin suya kavuşacağını ifade etti.

Özellikle temmuz ayından sonra köylerindeki arazilerde sulama sıkıntısı çektiklerini dile getiren Yolcu, "Şu andaki Kırklartepe Barajı modern sistemle çalışacağı için vahşi sulama da yapmayacağız. Vahşi sulamada verimimiz düşüyordu. Tarlalarımız zarar görüyordu ama şimdi damlama ve yağmurlama sistemleriyle sulama yapılacağı için hem sudan tasarruf sağlayacağız hem de daha yüksek verim alacağız." dedi.

Yolcu, bölgedeki toprakların verimli olmasına karşın en büyük sorunun sulama olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Topraklarımız verimli olmasına karşın sulama olmadığı için sadece buğday, arpa ve yem bitkisi olarak fiğ ekebiliyoruz ama şu anda istediğimiz tarlaya yonca, korunga, silajlık mısır gibi hayvanlarımız için yem bitkisi ekebileceğiz ve yüksek verim alacağız. O yüzden su bereket, inşallah bizim için de hayırlı olur."

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