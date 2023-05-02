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Bayburt'ta yüksek rakımlı köy ve yayla yollarında karla mücadele sürüyor

AA

Bayburt'ta yüksek rakımlı köy ve yayla yollarında karla mücadele sürüyor

BAYBURT (AA) - BEŞİR KELLECİ - Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ekipler, karla kaplı köy ve yayla yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kışın sert geçtiği Bayburt'ta, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aydıntepe ilçesinin kuzeyindeki yaklaşık 3 bin rakımlı karlı dağları aşıp köy yollarını açmaya çalışan ekipler, bazı noktalarda kar tabakasının sertleşmesi nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Zorlu doğa koşullarında 15 Nisan'dan bu yana dozer, kepçe ve greyderlerle çalışma yapan ekipler, yol ve çevresindeki riskli alanlarda yer alan karları temizleyerek hem çığ tehlikesini ortadan kaldırmaya hem de ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan, havaların ısınmasıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürülerine ev sahipliği yapan Günbuldu, Dumlu, Kavlatan köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışma yapan ekipler, günde yaklaşık 10 ila 15 kilometre ilerleyerek 7 Mayıs'a kadar yol ağını ulaşıma açmayı hedefliyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, AA muhabirine, ekiplerin kış boyunca karla kaplı köy yollarında mücadele ettiğini, ilkbaharın gelmesiyle yüksek kesimlere yoğunlaştığını söyledi.

Kentte çetin kış şartlarının yaşandığına işaret eden Yerlikaya, "Bayburt'ta toplamda 1500 kilometre köy içi ve köy yollarının karla mücadelesini tamamladıktan sonra ilimizin Gümüşhane ve Trabzon sınırlarında bulunan yayla ve köy yollarının çalışmalarını tamamlıyoruz. Burada en az 5 metre kar yüksekliği oluyor ve çalışmalarımız en az 15-20 gün sürüyor. 10 iş makinemiz ve 10 personelimizle çalışmalarımızı yapıyoruz." dedi.

- "Personelimizin de bu çalışmalarda büyük özverisi var"

Yerlikaya, bölgede yoğun hayvancılık yapıldığını belirterek, vatandaşların meraları daha erken kullanmaya başlayabilmesi için gayret ettiklerini dile getirdi.

Çalışmalar sırasında ekiplerin büyük fedakarlık gösterdiğini kaydeden Yerlikaya, "Çalışmalarımız sürerken yer yer 5 ila 10 metre arasında kar yüksekliğiyle karşılaşabiliyoruz. Burada yayla yollarında 300 kilometre kadar yolda karla mücadele ediyoruz. Personelimizin de bu çalışmalarda büyük özverisi var. Sahada çalışan tüm personelimize özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Süleyman Canpolat da Günbuldu köyü ile Limonsuyu Yaylası'nın yolunu açtıktan sonra diğerlerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

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