Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı düzenlendi Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı yapıldı.

BAYBURT (AA) - Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı yapıldı.

Epcim, kentte bir düğün salonunda düzenlenen programda, Anadolu irfan geleneğinin en önemli şehirlerinden biri olan Bayburt'ta vali olarak görev yapmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Bayburt'un kendisinde her zaman özel bir yeri olacağını belirten Epcim, şunları kaydetti:

"Bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışma döneminde bizlere destek olan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere değerli kurum müdürlerimizi, çalışma arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Bayburt insanının milli ve manevi değerlerine bağlı olduğuna şahitlik ettik. Özellikle devlet ebet müddet düşüncesinin, devlet aklımızın oluştuğu topraklarda görev yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sizleri çok sevdiğimi belirtmek isterim."

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de görev yaptıkları süre içerisinde karşılıklı anlayış ve dayanışma içerisinde güzel çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

Epcim'in Bayburt'un birçok sorununu çözüme kavuşturduğunu anlatan Pekmezci, "Bununlar birlikte kurumlarla, siyasi partilerimizle ve bizlerle birlikte güzel çalışma ortamı sağladı. Bugün yeni bir göreve atanması dolayısıyla aramızdan ayrılacak. Biz kendisinden razıydık. Rabbimiz de razı olsun. Bundan sonrası için yeni görevinde başarılar diliyor, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürmesini temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Vali Epcim'e günün anısına plaket ve hediye takdim etti.

Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.