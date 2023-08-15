Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı düzenlendi

        Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAYBURT (AA) - Valiler Kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim için veda programı yapıldı.

        Epcim, kentte bir düğün salonunda düzenlenen programda, Anadolu irfan geleneğinin en önemli şehirlerinden biri olan Bayburt'ta vali olarak görev yapmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

        Bayburt'un kendisinde her zaman özel bir yeri olacağını belirten Epcim, şunları kaydetti:

        "Bu gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışma döneminde bizlere destek olan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz başta olmak üzere değerli kurum müdürlerimizi, çalışma arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Bayburt insanının milli ve manevi değerlerine bağlı olduğuna şahitlik ettik. Özellikle devlet ebet müddet düşüncesinin, devlet aklımızın oluştuğu topraklarda görev yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sizleri çok sevdiğimi belirtmek isterim."

        Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de görev yaptıkları süre içerisinde karşılıklı anlayış ve dayanışma içerisinde güzel çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.

        Epcim'in Bayburt'un birçok sorununu çözüme kavuşturduğunu anlatan Pekmezci, "Bununlar birlikte kurumlarla, siyasi partilerimizle ve bizlerle birlikte güzel çalışma ortamı sağladı. Bugün yeni bir göreve atanması dolayısıyla aramızdan ayrılacak. Biz kendisinden razıydık. Rabbimiz de razı olsun. Bundan sonrası için yeni görevinde başarılar diliyor, ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürmesini temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Pekmezci, Vali Epcim'e günün anısına plaket ve hediye takdim etti.

        Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Denizde kaybolmuşlardı! İki arkadaş boğuldu!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        Avukatla ilgili şok iddia! Tartıştığı kadını camdan aşağı attı
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        O kanser türü daha çok genç erkekleri tehdit ediyor!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Adana'da sıcaklık 50 dereceyi geçti! Güneşte tost pişti!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Arjantin'de Javier Milei krizi
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Otostop yapan kadın için durdu! Hayatı karardı!
        Konutu nakiti olan toparladı
        Konutu nakiti olan toparladı
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Boşanma aşamasındaki karısını darp edip rehin aldı!
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Polonya'dan son yılların en büyük geçit töreni
        Aslan play-off aşkına!
        Aslan play-off aşkına!
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?

        Benzer Haberler

        Bayburt'taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Bayburt'taki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
        Malatya'daki depremzede çocuklara Bayburtlu hayırseverlerden bisiklet armağ...
        Malatya'daki depremzede çocuklara Bayburtlu hayırseverlerden bisiklet armağ...
        Bayburt'ta alaca sansar görüldü
        Bayburt'ta alaca sansar görüldü
        Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
        Bayburt Belediyesi işçi maaşlarına yüzde 45 zam yaptı
        Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar nehirde serinliyor
        Bayburt'ta sıcaktan bunalan vatandaşlar nehirde serinliyor
        Bayburt'ta 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı
        Bayburt'ta 20 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı