AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bayburt'ta konuştu:

BAYBURT (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı'na heybemiz dolu bir vaziyette Karadeniz doğal gazımızla, Togg'umuzla, yüzde 80'lere ulaşmış savunma sanayimizle, Gabar'daki petrolümüzle inşallah güçlü bir şekilde adım atıyoruz." dedi.

Uygur, AK Parti'nin organize ettiği "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin içinden, milletin talep ve beklentilerinden doğan bir dava hareketi olduğunu söyledi.

Milletin, 3 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren bugüne kadar girilen her seçimde desteğini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de AK Parti'den eksik etmediğini dile getiren Uygur, milletin her zaman milli iradeye ve demokrasiye sahip çıktığının altını çizdi.

Uygur, iktidarları boyunca Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini hayata geçirdik. Hak ve özgürlükler anlamında da reform niteliğinde yeniliklere imza attık." diye konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca kendisini her 10 yılda bir darbelerle ve muhtıralarla ortaya koyan vesayetle mücadeleye, 21 yıllık iktidarları süresince de devam ettiklerini belirten Uygur, "367 krizi, partimize açılan kapatma davaları, Gezi olayları, 17-25 yargı darbesi, en son 15 Temmuz hain işgal girişimi. Ama bütün o kritik eşiklerde, o dönemeçlerde milletimizin sağduyusuyla, ferasetiyle, o Anadolu irfanıyla hem iradesine, milli iradeye, demokrasisine sahip çıktı hem de kendi seçtiği lidere ve hükümete sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Uygur, AK Parti'nin, milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu manada da hem eserlerimizi, hizmetlerimizi hem de politikalarımızı milletten gelen talepler ve beklentiler doğrultusunda oluşturduk. Bu şekilde de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, hedefimizle de yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bayburt bu anlamda aslında önemli bir kentimiz. Hem 14 Mayıs seçimlerinde hem 28 Mayıs seçimlerinde, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi güçlü desteğini yüzde 82,5 oy oranıyla hem Cumhurbaşkanı'mıza hem Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye göstermiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da seçimden sonra da ilk teşekkür ziyaretini Bayburt'a ve Gümüşhane ilimize gerçekleştirdi."

- "Milletimizin gündemi, bizim gündemimiz olmaya devam edecek"

Yerel seçim sürecine girildiğini, güçlü teşkilatları ve yüksek motivasyonla yerel seçimlerde de milletin güçlü desteğini alıp yine bütün Türkiye'yi tekrar ak belediyecilikle buluşturacaklarını belirten Uygur, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'na heybemiz dolu bir vaziyette Karadeniz doğal gazımızla, Togg'umuzla, yüzde 80'lere ulaşmış savunma sanayimizle, Gabar'daki petrolümüzle inşallah güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Tabii ki geçirdiğimiz süreçte de birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Hem dünya olarak koronavirüs pandemisinin ekonomik etkileri, tedarik zincirindeki aksamalar, üretimdeki azalmalar ve buna bağlı fiyat artışları hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ekonomik etkilerini hem de ardından 11 ilimizde güçlü bir şekilde hissettiğimiz büyük bir hasara sebep olan deprem felaketinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırma, vatandaşımıza en az şekilde hissettirilmesi noktasında da büyük bir gayretle çalışıyoruz."

Uygur, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, milletin ve devletin güçlü dayanışmasıyla asrın dayanışmasına dönüştüğünün altını çizerek, "Hem Kovid sürecinde hem deprem sürecinde zarara uğrayan vatandaşlarımızın hasarını en aza indirgemek için devletimiz bütün imkanlarını kullanarak, bütün teşvikleri ve destekleri hayata geçirdi. Evlerimizin temelleri hızlı bir şekilde atılmaya devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bir kısım evlerimiz de teslim edilmeye başlandı. En kısa sürede de Sayın Cumhurbaşkanı'mız, '1 yıl' dedi, 1 yıl gibi kısa süre içerisinde de bölgedeki vatandaşlarımızı evlerine kavuşturacağız inşallah." diye konuştu.

Milletin gündeminin, kendi gündemleri olmaya devam edeceğini dile getiren Uygur, şöyle devam etti:

"Hem Kovid'in hem Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem depremin yol açtığı o ekonomik anlamdaki olumsuz etkilerinin vatandaşımıza en az şekilde yansıması için hem sanayi alanımızı hem üreticimizi hem de sabit gelirlilerimizi güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 2024 ve 2025 yılında da, işte devraldığımız Türkiye'deki enflasyonu en tepe noktadan devraldık biliyorsunuz, çok kısa sürede nasıl enflasyonu Türkiye'nin gündeminden, ülkemizin sorunu olmaktan çıkardıysak, güçlü ekonomik kadrolarımızla, güçlü ekonomik planlamamızla ve yönetimimizle de önümüzdeki süreçte kısa vadede vatandaşımızın gündeminden çıkarmış olacağız. Kadrolarımızın bu noktada etkinliği ve yetkinliği tartışılmaz. Milletimizin desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ilk günkü aşkımızla ve heyecanımızla inşallah Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Bayburt Devlet Hastanesi bünyesindeki Kemoterapi Merkezi'nin açılışına da katılan Uygur, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve Başhekim Murat Canpolat'tan bilgi aldı, hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.