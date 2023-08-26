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        Bisiklet tutkunları zorlu Derebaşı virajlarında pedal çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:20
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        Bisiklet tutkunları zorlu Derebaşı virajlarında pedal çevirdi
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        BAYBURT (AA) - Bayburt-Trabzon arasındaki 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nın dik yamaçlarından iki ili birbirine bağlayan Derebaşı virajları, bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

        Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin dönüşle sürücüleri zorluyor.

        "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında kentte bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, zorluğuna rağmen doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı virajlarında pedal çevirdi.

        Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyünden yola çıkan 50 bisiklet tutkunu, Derebaşı virajlarına ulaştı. Yoğun sis ve yağmurun etkili olduğu güzergahta pedal çeviren ekip, yaklaşık 30 kilometre yol katetti.

        - "Bu coğrafyada bisiklet sürmek dünyanın her yerinde bulunacak bir imkan değil"

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, AA muhabirine, Derebaşı virajlarının turizm açısından çok önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışından 50 bisikletçiyi, "1. Dede Korkut Bisiklet Festivali" kapsamında kentte ağırladıklarını ifade eden Kurtoğlu, 5 günlük programın son etkinliğini de Derebaşı virajlarında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Kurtoğlu, Derebaşı virajlarının 13 keskin dönüşten oluştuğuna işaret ederek, "Sislerin içerisinde dere kenarından ve doğanın güzellikleri arasında bu havayı solumak, bu coğrafyada bisiklet sürmek dünyanın her yerinde bulunacak bir imkan değil." dedi.

        Bu rotayı tercih eden doğa ve adrenalin tutkunlarının büyük heyecan yaşadığının altını çizen Kurtoğlu, gün geçtikçe bölgeye sporcuların geldiğini, bunun da turizme büyük katkı sağladığını kaydetti.

        Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi Yasin Yıldırım ise ülkenin dört bir yanından gelen sporcularla birlikte 5 gündür kentin güzelliklerine pedal çevirdiklerini ifade ederek, "Son olarak bugün Derebaşı virajlarında sisin içerisinde pedal çevirdik. Bütün aksiyon severleri, spor severleri bu coğrafyaya bekliyoruz. Bu rotayı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Tüm ekipten aynı ses geldi, harika bir coğrafya, harika enerji, aksiyon dolu bir rota." diye konuştu.

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