Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta kazaları önlemek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kazaların önlenmesi amacıyla 50 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'ta kazaları önlemek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kazaların önlenmesi amacıyla 50 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

        Aydıntepe Kaymakamlığınca ilçe genelindeki traktörlerin kara yolunda güvenli seyretmesi ve kazaya neden olmaması için "Traktör Römorklarına Reflektör Dağıtımı-Reflektör Tak Görünür Ol" adıyla traktör römorklarına üçgen reflektör takma kampanyası başlatıldı.

        Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 50 reflektör, düzenlenen programla traktör sürücülerine dağıtıldı.

        Sürücülere ayrıca trafik güvenliği ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik jandarma ve polis ekiplerince eğitim verildi.

        Programa, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Şengül, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Beyazıt'taki silahlı çatışma davasında tutuklu kalmadı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        13 günlük bebeğin mamasına zehir katmıştı! Flaş gelişme!
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Sürat teknesiyle ölümde bilirkişi raporu hazırlandı!
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Gayrimenkulde sonbahar!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        MSB'den kara harekâtı açıklaması
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        Esenboğa, 2025'te 3. pistine kavuşacak
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta ilkokullarda fiziksel aktivite etkinlikleri başladı
        Bayburt'ta ilkokullarda fiziksel aktivite etkinlikleri başladı
        Bayburt'ta öğrenciler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti
        Bayburt'ta öğrenciler okul bahçesinde yetiştirdikleri sebzeleri hasat etti
        Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Bayburt'ta öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Soğanlı Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Soğanlı Dağları'nın 3 bin rakımlı zirveleri doğa tutkunlarını ağırlıyor
        Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi
        Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi
        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları okul forması bağışı şartıyla uzlaş...
        Bayburt'ta hakaret şikayetinin tarafları okul forması bağışı şartıyla uzlaş...