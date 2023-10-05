Bayburt'ta kazaları önlemek amacıyla traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kazaların önlenmesi amacıyla 50 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı.

Aydıntepe Kaymakamlığınca ilçe genelindeki traktörlerin kara yolunda güvenli seyretmesi ve kazaya neden olmaması için "Traktör Römorklarına Reflektör Dağıtımı-Reflektör Tak Görünür Ol" adıyla traktör römorklarına üçgen reflektör takma kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 50 reflektör, düzenlenen programla traktör sürücülerine dağıtıldı.

Sürücülere ayrıca trafik güvenliği ve traktör kazalarının önlenmesine yönelik jandarma ve polis ekiplerince eğitim verildi.

Programa, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bilal Şengül, İlçe Emniyet Amiri Cengiz Avcı, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal katıldı.