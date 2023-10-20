Bayburt'ta çerezlik ayçiçeği üretim alanı genişliyor

BEŞİR KELLECİ - Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle 2021'de deneme amacıyla 600 dekarda üretimine başlanan çerezlik ayçiçeğinin ekim alanı, 2 yılda 3 bin dekara yükseldi.

Son yıllarda sulanabilir tarım alanlarının genişlemesiyle bitkisel ürün çeşitliliğinde artış sağlanan kentin verimli topraklarında, bugünlerde hasadı yapılan çerezlik ayçiçeği, verimiyle yüzleri güldürdü.

Merkeze bağlı Kitre köyünde çiftçiler, ilkbaharda ektikleri, aylardır gece gündüz demeden bakımını yaptıkları ürünü hasat ediyor.

Biçerdöverlerle yapılan hasatla boyu 2 metreyi bulan ayçiçeklerinden elde edilen çekirdekler, branda üzerinde kurutulmaya bırakılıyor.

Güneşin altında kurutulan çekirdekler, daha sonra çuvallara doldurulup araçlara yüklenerek bölgeye en yakın fabrikaların eleme tesislerine götürülüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik desteğiyle 2021'de deneme amacıyla 600 dekarda üretimine başlanan ve 3 bin dekara ulaşan alanda ekim yapan çiftçiler, dekar başına yaklaşık 450 kilogram ürün alıyor.

Hafta sonu hasadı tamamlayacak çiftçiler, ürünlerini anlaştıkları firmalara satıyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine, kentte son dönemde sulama yatırımlarıyla endüstriyel bitki üretiminin arttığını söyledi.

Çiftçilerin geleneksel üretilen hububatın yanında yağlı tohumlara yöneldiğine dikkati çeken Eldivan, "Ayçiçeğinde 2021'de başlayan deneme üretimiyle beraber şu anda 3 bin dekara ulaşılan bir alan mevcut. Buradan Türkiye geneline pazarlanabilen, çok güzel ayçiçeği tarlalarımız oluşmaya başladı." dedi.

Eldivan, kentte modern sulama yöntemlerinin kullanılmasıyla hem verimin arttığını hem de toprağı nadasa bırakmadan daha çeşitli ve kaliteli ekim yapıldığını dile getirdi.

Çiftçilerin ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Eldivan, "O açıdan bizler devlet olarak çiftçimizin bu noktadaki gelişimine destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu 3 bin dekar, 10 bin, 20 bin dekar şeklinde arttığında Türkiye'de yağlı tohumlarda Bayburt'un söz sahibi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Şehrimize önemli bir ekonomik girdi sağlanıyor"

AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş de kentte son yıllarda yapılan baraj ve göletlerin kuru tarım arazilerine can suyu olduğunu söyledi.

Bununla birlikte çiftçilerin endüstriyel bitkiler ekimine yöneldiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Bu ekimler çiftçimizin yüzünü güldürdü. Bayburt'umuzu endüstriyel bitkiler açısından bir tarım merkezi haline getirdi. Çiftçimiz, köylümüz memnun. Şehrimize önemli bir ekonomik girdi sağlanıyor. İnşallah daha da artarak bu ürünlerin pazarlanması, şehrimize ekonomik girdisinin artması devam edecek. Havamız, toprağımız, suyumuzla bu ürünlerin yetiştirilebilmesi, üretilebilmesi açısından Bayburt bölgede önemli merkezlerden biri. Yapımı devam eden önemli barajlarımız var. Bunların da bitmesiyle bu ürünlerin üretimi çok daha üst seviyeye ulaşacak."

- "Ekim alanını biraz daha artıracağız"

Merkeze bağlı Kitre köyünde çiftçilik yapan Hakan Yıldırım ise daha önce hububat ektiği 60 dekarlık tarlasında geçen yıl çerezlik ayçiçeği denediğini belirtti.

"Bayburt'ta olmaz" diyenler olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Tabii biz gerekli araştırmalarımızı yaptık, ayçiçeği tohumlarını toprağımızla buluşturduk. Verim ve rekoltemiz iyi. Güzel sonuçlar elde ediyoruz. Verim olarak buğday ve arpa ile kıyasladığımızda ayçiçeğinin verimi bize daha yüksek geldi. Şu anda 250 dönüme yakın bir arazimiz var. Ortalama verimimiz dönüm başına 400-450 kilogram arasında değişiyor. Bundan sonra ilerleyen yıllarda ekim alanını biraz daha artıracağız. Kazancı güzel."

Yıldırım, kentin yüksek rakımı dolayısıyla bitkinin aroma ve tadının da kaliteli olduğunu, dolayısıyla pazar sıkıntısı yaşamadıklarını sözlerine ekledi.