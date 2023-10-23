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        Bayburt'ta PTT'den kuruluş yıl dönümü hediyesi

        Bayburt'ta, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan kişiye hediye verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:16
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        Bayburt'ta PTT'den kuruluş yıl dönümü hediyesi
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        Bayburt'ta, PTT'nin 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan kişiye hediye verildi.

        PTT Bayburt Başmüdürü Kemal Çetin, fatura ödemesi için geldiği PTT Bayburt Merkez Müdürlüğünde 183. sıra fişini alan Halil Karaoğlu'na, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan filatelik ürünlerden hediye etti.

        Karaoğlu, PTT'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, hediye dolayısıyla da mutlu olduğunu ifade etti.

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