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        Bayburt'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bayburt'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:29 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:38
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        Bayburt'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Bayburt'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında, kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde konuşlanan gezici kan toplama aracında 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, öğretmen ve gönüllüler kan bağışında bulundu.

        Okulu ziyaret eden Vali Yardımcısı Yunus Coşkun da kampanyaya destek verdi.

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