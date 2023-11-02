Bayburt'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
Bayburt'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Bayburt'ta Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Kan Merkezi arasında yapılan protokol kapsamında, kan bağışı kampanyası başlatıldı.
Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde konuşlanan gezici kan toplama aracında 18 yaşını doldurmuş öğrenciler, öğretmen ve gönüllüler kan bağışında bulundu.
Okulu ziyaret eden Vali Yardımcısı Yunus Coşkun da kampanyaya destek verdi.