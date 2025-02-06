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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime kar engeli

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:39
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime kar engeli
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

        Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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