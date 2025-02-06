Bayburt'un Demirözü ilçesinde eğitime kar engeli
Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.
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