Bayburt'ta lavaboya sıkışan yılan kurtarıldı

Yılanın kurtarılma ve doğaya bırakılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kelleci, daha sonra yılanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Gümüşsu köyünde Lokman Kelleci, evin tuvaletindeki lavaboda yılan olduğunu fark etti.

Bayburt'ta bir evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

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