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        Bayburt'ta lavaboya sıkışan yılan kurtarıldı

        Bayburt'ta bir evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:39
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        Bayburt'ta lavaboya sıkışan yılan kurtarıldı
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        Bayburt'ta bir evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

        Gümüşsu köyünde Lokman Kelleci, evin tuvaletindeki lavaboda yılan olduğunu fark etti.

        Yılanın lavabonun giderine sıkıştığını tespit eden Kelleci, lavaboyu kırarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

        Kelleci, daha sonra yılanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

        Yılanın kurtarılma ve doğaya bırakılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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