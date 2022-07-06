Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği için imzalar atıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen imza töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanan protokolle tarım bilincini geliştirmek, farkındalık oluşturmak, tarımla ilgili dünyada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve tarımın değerinin anlaşılması amacı gözetildiğini vurguladı. Tomar, Bayburt'ta bu amaçlara hizmet etmek için çalışmalar yapıldığının altını çizerek, 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolünün' hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan bu çalışmanın, 52 ilde tarımla ilgili eğitim öğretim faaliyeti gösteren okulların bulunduğundan bahsederek Bayburt’ta da Demirözü Mustafa Köseoğlu Lisesi bünyesinde hayvan sağlığı bölümünün olduğunu kaydetti.

Bu protokolle beraber iki kurum arasında benzer eğitim çalışmalarında uzman ve teknik destek verileceğini belirten Ersen, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. İmzaların atılmasının ardından Tomar ve Ersen protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 1 Haziran’da tarım alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü imzalanmıştı.

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