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Bayburt Üniversitesine 2022-2023 akademik yılında 4 bin 26 kontenjan ayrıldı

İHA

Bayburt Üniversitesine 2022-2023 akademik yılında 4 bin 26 kontenjan ayrıldı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2022YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Bayburt Üniversitesi lisans ve ön lisans programları için toplam 4 bin 26 kontenjan yer aldı. Nitelikli büyüme vizyonu çerçevesinde açılan yeni programların da eklenmesiyle bir önceki yıla oranla lisans kontenjanlarında yüzde 2.5, ön lisans kontenjanlarında yüzde 7.5 artış gerçekleşti.
2022YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan lisans programları için 1659, ön lisans programları içinse 2367 kontenjan belirlendi. Bayburt Üniversitesinin lisans düzeyinde en fazla öğrenci kontenjanı ayrılan birimi olan Eğitim Fakültesini (448), İlahiyat Fakültesi (287), İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (242), Sağlık Bilimleri Fakültesi (226), Uygulamalı Bilimler Fakültesi (103) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (83) takip etti. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan birimlerden Spor Bilimleri Fakültesi (240) yeni programlarla kontenjan artırırken Sanat ve Tasarım Fakültesi ise Resim Bölümü (30) ile öne çıktı.
Ön lisans kontenjanlarında en fazla kontenjan ayrılan birim olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu (1010), Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (379), Adalet Meslek Yüksekokulu (308), Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (285), Aydıntepe Meslek Yüksekokulu (236) ve Demirözü Meslek Yüksekokulu (149) takip etti.
Bayburt Üniversitesinin büyüme ivmesini nitelik öncelikli bir strateji ile yönlendirdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mevcut öğrenci sayısına hitap etme yeterliği olan dijital ve sosyal altyapıyı tamamladıklarını söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüksek tercih oranı beklediklerini ifade eden Rektör Türkmen, "Bu yıl, ulusal ve uluslararası öğrenci hedef kitlemizi tanımlarken bölgesel bir cazibe merkezi olma stratejisi de belirledik. Özellikle çevre illerdeki öğrenci adayları arasından güven ve huzur ortamında çağdaş akademiyi deneyimlemek isteyenlerle güçlü etkileşimlerimiz oldu. Bunun yanı sıra birçok ülkeye eğitim diplomasisi ziyaretleri yaparak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu etkileşimlerin tercihlere yansıması temennisiyle mevcut kontenjanların şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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