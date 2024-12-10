Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Inter maçı Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter'i ağırlıyor. Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, İnter ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karşılaşma için geri sayım sürerken, "Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Bayer Leverkusen - Inter maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 10.12.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayer Leverkusen - Inter maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadelede gözler milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'da olacak. Parma maçında ilk 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e karşı oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Peki, Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Inter maçı Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...

        2

        BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Bayer Leverkusen Inter maçı 10 Aralık Salı günü 23:00'te başlayacak.

        3

        BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma tabii spor 1 ekranından yayınlanacak.

        4

        HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Parma maçında ilk 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e karşı oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen karşısında 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        10 ARALIK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

        20.45 Girona - Liverpool

        20.45 Dinamo Zagreb - Celtic

        23.00 Atalanta - Real Madrid

        23.00 Bayer Leverkusen - Inter

        23.00 Club Brugge - Sporting CP

        23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain

        23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih

        23.00 Leipzig - Aston Villa

        23.00 Brest - PSV Eindhoven

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        "Beşiktaş ile 10 kez oynasak, 8'ini kazanırdık"
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam