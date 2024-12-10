Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Inter'i ağırlıyor. Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, İnter ise 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Karşılaşma için geri sayım sürerken, "Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Bayer Leverkusen - Inter maçı tarihi ve saati...
Bayer Leverkusen - Inter maçı için nefesler tutuldu. Kritik mücadelede gözler milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'da olacak. Parma maçında ilk 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e karşı oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Peki, Bayer Leverkusen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Inter maçı Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...
BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bayer Leverkusen Inter maçı 10 Aralık Salı günü 23:00'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma tabii spor 1 ekranından yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE OYNAYACAK MI?
Parma maçında ilk 11'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e karşı oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. Hakan Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen karşısında 11'de başlaması bekleniyor.
10 ARALIK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
20.45 Girona - Liverpool
20.45 Dinamo Zagreb - Celtic
23.00 Atalanta - Real Madrid
23.00 Bayer Leverkusen - Inter
23.00 Club Brugge - Sporting CP
23.00 Salzburg - Paris Saint-Germain
23.00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
23.00 Leipzig - Aston Villa
23.00 Brest - PSV Eindhoven