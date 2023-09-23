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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern'den Bochum'a aynı tarife: 7-0 - Futbol Haberleri

        Bayern'den Bochum'a aynı tarife: 7-0

        Bayern Münih, Bundesliga'daki farklı galibiyetlerine bir yenisini ekledi. Bochum karşısında Harry Kane'in hattrick yaptığı maçı Bavyera ekibi 7-0 kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:10 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:10
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        Bayern'den Bochum'a aynı tarife!
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        Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Bayern Münih, Bundesliga’nın 7. haftasında Bochum ile karşılaştı. Allianz Arena’da 75 bin taraftarın izlediği maçı Bayern, 7-0’lık tarihi sonuçla kazandı. Yeni transfer Harry Kane’in hattrick yaptığı mücadelede diğer goller Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sane ve Mathys Tel’den geldi. Bayern, rakibine karşı son 3 sezonda 3. kez 7-0’lık sonuca imza attı. Sahadan 3 puanla ayrılan son şampiyon, 5 maç sonunda namağlup 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

        3 gün önce sahasında Manchester United’ı 4-3 mağlup eden Bayern, ligde 5 maçta rakip filelere 18 gol gönderdi.

        Harry Kane, gollerle başladı

        Yaz transfer döneminde Tottenham’dan kadroya dahil olan Harry Kane, Alman ekibine çabuk uyum sağladı. Ligde çıktığı 5 maçta 7 gole ulaşan İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk maçta 1 gole imza attı.

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