UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Almanya temsilcisi Bayern Münih, evinde AEK Atina'yı konuk etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BAYERN MÜNİH - AEK ATİNA MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern, rakibini 2-0 mağlup etti. Niko Kovac yönetimindeki Bayern'in gollerini 31 ve 71. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 10'a yükseltti ve E Grubu'ndaki liderliğini pekiştirdi. 0 puanı bulunan Yunanistan temsilcisi AEK Atina ise 0 puan grupta son sırada bulunuyor.

BAYERN MÜNİH: 2 - AEK ATİNA: 0 (31'-71' Lewandowski)

BAYERN MÜNİH: Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Martinez, Goretzka, Gnabry, Müller, Ribery, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Niko Kovac

AEK ATİNA: Barkas, Hult, Cosic, Chygrynskiy, Lampropoulos, Bakakis, Simoes, Alef, Galanopoulos, Mantalos, Ponce

TEKNİK DİREKTÖR: Marinos Ouzounidis

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih AEK 64 % Topla Oynama Yüzdesi 36 % 8 İsabetli Şut Sayısı 0 4 İsabetsiz Şut Sayısı 1 11 Korner 1 13 Faul 13 6 Ofsayt 0

E GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Bayern Münih 4 3 1 0 7 1 6 10 Ajax 4 2 2 0 6 2 4 8 Benfica 4 1 1 2 4 6 -2 4 AEK 4 0 0 4 2 10 -8 0

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ