        Almanya Bayern Münih: 2 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih: 2 - Borussia Dortmund: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasındaki dev maçta Bayern Münih, evinde Borussia Dortmund'u 2-1 mağlup etti. Harry Kane ve Michael Olise'nin golleriyle ligde 7'de 7 yapan Bayern Münih, puanını 21'e yükseltti. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Borussia Dortmund ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:12
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

        Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Harry Kane ve 78. dakikada Michael Olise attı. Borussia Dortmund'un tek golünü 84. dakikada Julian Brandt kaydetti.

        Konuk ekip Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmada süre almadı.

        Harry Kane, bu maçtaki golüyle birlikte bu sezon Bundesliga'da 12 gole ulaştı.

        Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte ligdeki kayıpsız yürüyüşüne devam etti. Vincent Kompany'nin ekibi, ligde 7 maçta 21 puana ulaştı. Borussia Dortmund, bu sezon ligde ilk kez kaybetti. Niko Kovac'ın ekibi, Bayern Münih mağlubiyetiyle birlikte ligde 14 puanda kaldı.

        İki takım da hafta arasında Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Bayern Münih, çarşamba günü sahasında Club Brugge'yi konuk edecek. Borussia Dortmund ise salı günü Kopenhag deplasmanına gidecek.

        Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü konuk edecek.

