        Bayern Münih: 6 - Freiburg: 2 | MAÇ SONUCU

        Bayern Münih: 6 - Freiburg: 2 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Freiburg'u 6-2 mağlup etti.

        Giriş: 22.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 22.11.2025 - 19:59
        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sahasında Freiburg'u ağırlayan Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçı 6-2 kazandı.

        Freiburg'un Yuito Suzuki ve Johan Manzambi ile ilk 17 dakikada 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın ilk yarısı, Lennart Karl ve Michael Olise'nin golleriyle 2-2 berabere tamamlandı.

        İkinci yarının başında Dayot Upamecano ile öne geçen Bavyera temsilcisi, kalan bölümde Harry Kane, Nicolas Jackson ve Michael Olise ile farka gitti.

        Bu sezon 10. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 31'e çıkarırken, Freiburg 13 puanda kaldı.

