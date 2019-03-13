Bayern Münih Liverpool maçı ile heyecan kaldığı yerden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları Barcelona-Olympique Lyon, Bayern Münih-Liverpool karşılaşmalarıyla sona erecek. Peki Bayern Münih Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçında Almanya'da dev bir karşılaşma oynanacak. İlk maçta İngiltere'de 0-0 berabere kalan Bayern Munih ile Liverpool bu kez kozlarını Allianz Arena'da paylaşacak. İki takımında çeyrek finale çıkmak için vereceği mücadele 23.00'dan itibaren beIN SPORTS HD'den naklen yayınlanacak.
Anfield'de oynanan ilk randevu 0-0 sona ermişti. Bayern Munih ev sahibi olmanın avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Klopp'un öğrencilerinin ise hiç pes etmeye niyeti yok. Onlarda deplasmanda zafer peşinde olacak.
BAYERN MUNIH - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
STAT: Allianz Arena
HAKEM: Daniele Orsato
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
BAYERN MUNIH: Neuer, Rafinha, Hummels, Boateng, Kimmich, Alcantara, Martinez, Ribery, Muller, Rodriguez, Lewandowski.
TEKNİK DİREKTÖR: Niko Kovac
LIVERPOOL: Becker, Robertson, Virgil van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Fabinho, Keita, Mane, Firmino, Salah.
TEKNİK DİREKTÖR: Jurgen Klopp
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ve Manchester City adını çeyrek finale yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında, son 16 turu rövanşlarına 2 maçla devam edildi.
İtalya'nın Juventus takımı, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Juventus, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmada 3'üncüsü penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez "hat-trick" yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.
Manchester City farklı galip geldi
İngiltere ekibi Manchester City, deplasmanda 3-2 yendiği Alman ekibi Schalke 04 ile seyircisi önünde karşılaştı.
Ev sahibi ekip, Sergio Agüero'nun ilki penaltıdan olmak üzere 35 ve 38'inci dakikalarda, Leroy Sane'nin 42'nci dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci devrede farkı daha da açan Manchester City, 56'ncı dakikada Raheem Sterling, 71'inci dakikada Bernardo Silva, 78'inci dakikada Phil Foden ve 84'üncü dakikada Gabriel Jesus'un kaydettiği gollerle mücadeleden 7-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
Turnuvada, Juventus ve Manchester City'nin yanı sıra daha önce İngiltere'den Tottenham, Manchester United, Hollanda'dan Ajax ve Portekiz'den Porto çeyrek finale yükselmişti.
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