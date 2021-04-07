UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı sürüyor son şampiyon Bayern Münih, son finalist PSG'yi konuk ediyor.
3' Mbappe, 28' Marquinhos
SAAT: 22.00
HAKEM: Mateu Lahoz
STAT: Allianz Arena
YAYIN: beIN SPORTS 2
BAYERNMÜNİH: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Coman, Choupo
YEDEKLER: Nübel, Boateng, Davies, Sarr, Martinez, Musiala
TEKNİKDİREKTÖR: Hansi Flick
PSG: Navas, Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Pereira, Gueye, Maria, Draxler, Neymar, Mbappe,
YEDEKLER: Rico, Letellier, Kehrer, Bakker, Pembele, Kamara, Rafinho, Sarabia, Herrera, Kean, Nagera
TEKNİKDİREKTÖR: Mauricio Pochettino
- Şampiyonlar Ligi'nde 10'uncu kez karşılaşmaya hazırlanan Bayern ile PSG'nin eleme turlarındaki tek eşleşmesi, geçen sezon Bavyera ekibinin 1-0 kazandığı finaldi.
- Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'den (5) daha fazla mağlup olduğu tek rakibi Real Madrid (10). PSG'nin Kupa 1 tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi ise Bayern (5).
- PSG'yi konuk ettiği son üç Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Bayern, rakibini ağırladığı ilk karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (Kasım 1994'te 1-0).
- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 43 karşılaşma arasında sadece geçen sezon Bayern ile oynadığı final maçında gol atamadı (0-1). 2016/17 sezonundan bu yana turnuvada PSG'den (2.5) daha yüksek gol ortalamasına sahip tek takım da Bayern (2.8).
- Şampiyonlar Ligi'nde 19 maçtır kaybetmeyen Bayern (18G 1B),Manchester United'ın (2007-2009 arasında 25 maç) ardından turnuva tarihinde 20 maçlık seri yakalayan ikinci takım olmak istiyor.
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