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Bayern Münih'te Thomas Tuchel dönemi!

Bayern Münih teknik direktör Julian Nagelsmann'ın görevine son verdi. Genç teknik adamın yerine Thomas Tuchel'in göreve getirildi

Bayern Münih'te Thomas Tuchel dönemi!
HABERTURK.COM

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann dönemi resmen sona erdi.

Alman ekibi, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'in Başkan Herbert Hainer ile yaptığı görüşmenin ardından bu karar alınmıştır." denildi.

Bavyera ekibi Julian Nagelsmann'dan boşalan teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi. Tuchel'in kontratı 30 Nisan 2025'e kadar sürecek.

35 yaşındaki Nagelsmann, Bayern'in başında 60 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

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