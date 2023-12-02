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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi - Futbol Haberleri

        Bayern Münih-Union Berlin maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımı Bayern Münih'in lig maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 02.12.2023 - 15:13
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        Bayern-Union Berin maçına kar engeli
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        Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bayern Münih'in Union Berlin'e karşı bugün TSİ 17.30'da Allianz Arena'da oynanması planlanan Bundesliga maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi." denildi.

        Açıklamada, "Bayern, Alman Futbol Ligi (DFL) ile yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varıldığı anda maçın yeniden planlanması hakkında bilgi verecek. Biletler, yeniden planlanan maç için geçerli kalacaktır." bilgisi verildi.

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