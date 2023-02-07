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Bayraklar neden yarıya indirilir? Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye yasta!

Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye yasa boğuldu. Resmi olarak da 7 gün milli yas ilan edildi. Bayraklar ise tüm yurtta yarıya indi. Peki bayraklar neden yarıya indirilir? Bayrakların yarıya indirilmesinin anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar...

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  • Bayraklar neden yarıya indirilir? Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye yasta!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.4 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası 7 gün Milli Yas ilan edildi. Peki bayraklar neden yarıya indirilir? Bayrakların yarıya indirilmesinin anlamı nedir? İşte emrak edilen sorunun cevabı...
  • Bayraklar neden yarıya indirilir? Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye yasta!

    Bayrağın yarıya çekilmesi veya bayrağın yarıya indirilmesi, bir bayrağın saygı, yas, tehlike sinyali veya bazı durumlarda bir selamlama sembolü olarak normal yüksekliğine kıyasla daha alçak bir seviyeye indirilmesini ifade eder. Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

     

    Bayrakların "yarıya çekilmesinin" hangi yükseklikte olması gerektiği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve çeşitli kuruluşlar tarafından genellikle bayrağın sadece kendi genişliği kadar alçaltılması önerilmektedir. Örneğin Birleşik Krallık bayrağı protokolüne göre, bayrak indirmek için İngilizce'de her ne kadar "yarım direk" anlamına gelen half-mast terimi kullanılsa da, bir bayrağın asla bayrak direğinin üçte ikisinin altına indirilmemesi gerektiği belirtilmektedir.

     

     
  • Bayraklar neden yarıya indirilir? Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye yasta!

    Suudi Arabistan bayrağı ile uluslararası olarak Somali'nin bir parçası olarak tanınan Somaliland'ın bayrağı kelime-i şehadeti içerdiği, Irak bayrağı tekbiri içerdiği, Afganistan bayrağı ise her ikisine de sahip olduğu için, ait oldukları devletler tarafından yarıya çekilmelerine izin verilmeyen dört bayrağı oluştururlar. Bayrağın yarıya çekilmesi Suudi Arabistan tarafından dine hakaret olarak görülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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