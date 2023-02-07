Bayrağın yarıya çekilmesi veya bayrağın yarıya indirilmesi, bir bayrağın saygı, yas, tehlike sinyali veya bazı durumlarda bir selamlama sembolü olarak normal yüksekliğine kıyasla daha alçak bir seviyeye indirilmesini ifade eder. Bayrağı yarıya indirme geleneği 17. yüzyılda başlamıştır. Bazı kaynaklara göre bayrak indirmenin temelinde "görünmez bir ölüm bayrağına" yer açmak bulunmaktadır.

Bayrakların "yarıya çekilmesinin" hangi yükseklikte olması gerektiği ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve çeşitli kuruluşlar tarafından genellikle bayrağın sadece kendi genişliği kadar alçaltılması önerilmektedir. Örneğin Birleşik Krallık bayrağı protokolüne göre, bayrak indirmek için İngilizce'de her ne kadar "yarım direk" anlamına gelen half-mast terimi kullanılsa da, bir bayrağın asla bayrak direğinin üçte ikisinin altına indirilmemesi gerektiği belirtilmektedir.