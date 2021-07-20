Bayram coşkusu namazla başladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Tüm yurtta vatandaşlar, Kurban Bayramı namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Camilere gelen vatandaşlar, yer bulamayınca namazlarını dışarıya serdikleri seccade, hasır ve kilimler üzerinde kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. İbadete açılmasının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde ikinci kez Kurban Bayramı namazı kılındı. Namaza binlerce kişi katıldı. Fatih'teki Eyüpsultan Camii'nde de bayram namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

KKTC'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Hala Sultan Camiinde kıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, bayram namazını Beştepe Millet Camii'nde kıldı.

TAKSİM CAMİİ'NDE İLK BAYRAM NAMAZI KILINDI

Taksim Meydanı'na yapılan ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Taksim Camii tamamen dolarken, cemaatin büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı. Caminin ikinci katının tamamı kadınlara ayrılırken, kadınlar bölümünün de dolu olduğu görüldü.

TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI

Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği Kurban Bayramı Namazı öncesinde seccadesi olmayanlara cami girişinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Kurban Bayramı Namazı için Taksim Camii'ne gelen kadınlara çocukları da eşlik etti. İkinci katta anneleri namaz kılan çocuklar, oyun oynamaktan geri durmadı.

BAŞKENT'TE HACI BAYRAM VELİ VE KOCATEPE CAMİSİ

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu. Farklı ülkelerden Müslümanlar da geleneksel kıyafetleriyle camilerdeki yerini aldı.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla namaza durdu. Bazı vatandaşlar da namazı cami avlusunda kıldı. Bayram hutbesinde, hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

Namazın ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak camiden ayrılan vatandaşlar, avludaki Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni ziyaret etti. Sosyal mesafeyle bayramlaşan vatandaşlar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAKAN KURUM, RİZE'DEKİ SEL VE HEYELAN SONRASI ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kurban Bayramı namazını Rize'deki Sahil Camisi'nde kıldı. Kurum, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinde 6 kişinin ölmesi, 2 kişinin kayıp olması nedeniyle bayrama Rize'de hüzünlü girdiklerini belirterek, selin ardından en kısa sürede bölgeye geldiklerini ve seferberlik ruhu ile tüm ekiplerin hizmet etme gayretini gösterdiğini söyledi.

Rize'de selin etkilendiği alanlarda tüm yolların açık olduğunu dile getiren Kurum, "Selin olduğu tüm ilçe ve beldelerde altyapı hasarları giderildi. İçme suyu verilmiş durumda. Yollarımızı açtık ki vatandaşımız bayramda ziyaretlerini gerçekleştirebilsin ve huzur içerisinde bayramlarını icra etsin istedik." ifadelerini kullandı.

Kurum, kalıcı hizmetler için hızla çalışmalara başlandığının altını çizerek, "İstinat duvarı, yolların yapımı, gerekse kalıcı konutların yapımına ilişkin adımlarımızı attık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, dere ıslahları ile ilgili çalışmaları başlattı. Rize genelinde tüm sel bölgesindeki hasar tespitleri yapıldı. Valilik ve İl Özel İdaresi bünyesindeki köylerimizde hasar tespiti tamamlandı. İlk ihale süreçlerimiz başlatıldı. Artık kalıcı imalatların da yapımını başlatmış olduk. Bayramdan hemen sonra bu kalıcı imalatların da yapım sürecine gireceğiz. Bayramda da tüm ekiplerimiz bilfiil sahada çalışıyor olacaklar ve selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyor olacağız." diye konuştu.

Konut sorununun çözümü için çalışmaların da başladığına değinen Kurum, şöyle devam etti: "Selden etkilenen ve sel riski altında bulunan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapımı sürecini de başlattık ve inşallah en geç bir yıl içerisinde konutlarımızın teslimini de yapıyor olacağız. Amacımız Rize'mizin, Rize'de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmaktır. Dün Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da, İzmir'de ne yaptıysak aynı anlayışla Rize'de de tüm selden kaynaklı hasarları giderip en kısa zamanda vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşımış olacağız."

Kurum, şehitlere başsağlığı dileyerek, hac ziyareti yapamayan hacı adaylarının en kısa sürede yeniden kutsal topraklara gitmeleri temennisinde bulundu ve Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

RİZE'DE YENİDEN YAĞMUR BEKLENTİSİ

Kurum, bir gazetecinin meteorolojinin yeniden yağış beklendiği uyarısı yaptığını hatırlatması üzerine, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü bünyesindeki yağış uyarılarını takip ediyoruz. Şu an itibarıyla beklenen yağıştan kaynaklı herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Her türlü tedbirimiz alınmış durumda. Yollarımız açık, altyapı hasarlarımız giderildi. Dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, cami bahçesindeki çocuklara oyuncak ve bayram harçlığı dağıttı.