Bayram dehşeti! Annesine bıçakla saldırdı! Katil evlat!

AA

Ağrı'da, tüyleri diken diken eden acı bir olay yaşandı. Abide Mahallesi Şafak Apartmanı'nda yaşayan anne S.G. (50) ile oğlu M.G. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ANNESİNİ BIÇAKLA YARALADI

AA'da yer alan habere göre tartışmanın ardından M.G, annesini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, tedaviye alınan S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​ Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.