        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

        Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. 27 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona erecek olan bayram öncesinde "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "Bu yıl ikramiye tutarı ne kadar olacak?" soruları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Bayramdan önce hesaplara yatırılması beklenen ödemelere ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, emekliler ödeme takvimi ve olası zam ihtimallerine odaklandı. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:49 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla emekli ikramiyesi gündeme geldi. 27 Mayıs’ta başlayacak bayram öncesinde verilecek ikinci bayram ikramiyesi için beklenti yükselirken, ödeme tarihleri ve tutara ilişkin detaylar merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan önce hesaplara yatırılması beklenen ikramiyelerle ilgili gelişmeler yakından izlenirken, milyonlarca emekli gelecek resmi açıklamaya kilitlendi. İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

        2

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

        3

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR?

        Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL ödenecek.

        4

        KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri bayram tarihinden 6 gün önce yatırılmaya başladı. Bu duruma göre Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de 6 gün önceden yatırılmaya başlayacağı düşünüldüğünde, ikramiyelerin 21 Mayıs'ta maaş ödeme tarihlerine göre öncelik verilerek ödenmeye başlaması bekleniyor.

        5

        Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Garson diye alıp direk dansı yaptırıldılar! Yabancı kadınlara iş tuzağı!

        Ankara'da, eğlence mekanlarına yönelik yürütülen teknik takipte dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Yurt dışından garson ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere resmi izin alınan kadınların, gece kulüplerinde konsomatris olarak veya sahnede direk dansı yaptırılarak çalıştırıldığı tespit edil...
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
