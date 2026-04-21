Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. 27 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona erecek olan bayram öncesinde "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" ve "Bu yıl ikramiye tutarı ne kadar olacak?" soruları gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Bayramdan önce hesaplara yatırılması beklenen ödemelere ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, emekliler ödeme takvimi ve olası zam ihtimallerine odaklandı. İşte ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı tarihleri ve günleri aşağıda belirtilmiştir:
Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL ödenecek.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri bayram tarihinden 6 gün önce yatırılmaya başladı. Bu duruma göre Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin de 6 gün önceden yatırılmaya başlayacağı düşünüldüğünde, ikramiyelerin 21 Mayıs'ta maaş ödeme tarihlerine göre öncelik verilerek ödenmeye başlaması bekleniyor.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.