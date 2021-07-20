Bayram klasiği! Yine kendilerini kestiler 0:00 / 0:00

İHA

Kurban Bayramı'nın ilk günü acemi kasaplar kurban keserken ya da kesene yardım ederken kendilerini kesip hastanelik oldular. Acemi kasapların soluğu hastanede aldığı ilk görüntüler Samsun, Adıyaman ve Bursa'dan geldi.

Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bildik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar ya kazara kendilerini kestiler ya da kurbanlık hayvanların boynuz, tekme darbeleri ile çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldular.

Kimi bıçak, kimi baltayla kendini kesen ve yaralanan vatandaşlar gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındılar.

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldular. Bazı acemi kasaplar ise kendilerine yardım edenleri kazara kesmeleri dikkat çekti.

Bazı vatandaşların ise kaçan kurbanlıklarını yakalamak isterken kurbanlıkların kendilerini sürüklemesi sonucu yaralandığı görüldü.

Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.