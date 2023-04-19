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Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi?

İslam dünyasının merakla beklediği Ramazan Bayramı için nefesler tutuldu. 11 ayın sultanı olarak nitelenen Ramazan ayında oruç tutarak ibadet eden müslümanlar, bayramı namaz ile karşılayacak. İşte, bayram namazının farz olup olmadığı ve kadınların camide kılıp kılamayacaklarına dair bilgiler...

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  • Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Evde bayram namazı kılınır mı?

    Dünyadaki milyonlarca inanan bir bayram namazı için daha geri sayıma başladı. 21 Nisan Cuma günü yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman bayram namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. İşte, merakla araştırılan bayram namazı farz mı, sünnet mi, bayram namazı evde kılınır mı ve kadınlar bayram namazına katılabilir mi sorularının cevapları...
  • Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Evde bayram namazı kılınır mı?

    BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

    Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
  • Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Evde bayram namazı kılınır mı?

    Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
  • Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Evde bayram namazı kılınır mı?

    BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

    Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.
  • Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Evde bayram namazı kılınır mı?

    KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ, KADINLARA BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

    İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). 
  • Bayram namazı farz mı, sünnet mi? Kadınlar bayram namazı kılabilir mi? Evde bayram namazı kılınır mı?

    Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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