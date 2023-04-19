Dünyadaki milyonlarca inanan bir bayram namazı için daha geri sayıma başladı. 21 Nisan Cuma günü yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman bayram namazlarını eda etmek için camilerin yolunu tutacak. İşte, merakla araştırılan bayram namazı farz mı, sünnet mi, bayram namazı evde kılınır mı ve kadınlar bayram namazına katılabilir mi sorularının cevapları...