Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? Bayram namazı kılmamak günah mı?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram namazına ilişkin sorular da gündemdeki yerini aldı. Konuya dair Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar da yakından takip ediliyor. İslam'daki yeri ve hükmü merak edilen bayram namazının kimler için gerekli olduğu, kimin kılmakla yükümlü sayıldığı ve kılınmamasının dini açıdan karşılığı sıkça sorgulanıyor. Peki, bayram namazı kimlere farzdır, hükmü nedir? İşte Diyanet'in açıklamaları ışığında bayram namazına dair merak edilenler…
Kurban Bayramı öncesinde bayram namazına ilişkin sorular yeniden gündeme geldi. İslam’daki hükmü ve önemi merak edilen bayram namazının kimler için gerekli olduğu, hangi durumlarda kılınmasının gerektiği ve kılınmamasının dini açıdan nasıl değerlendirildiği sıkça araştırılıyor. Peki, bayram namazının hükmü nedir, kimler için geçerlidir? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…
BAYRAM NAMAZI FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?
Kurban Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama şu şekilde:
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.
BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin (Allah onlardan razı olsun) uygulamasına göre bayram namazı, her zaman açık alanlarda cemaatle kılınır ve ardından bayram hutbesi okunur. Bu uygulama oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Öte yandan, İslam hukukunun çeşitli ekolleri, bayram namazı ve bu ibadetin bireysel mi yoksa topluca mı kılınması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koymuştur.
Hanefi mezhebine göre, bayram namazının cemaatle kılınması, namazın geçerliliği için bir şarttır. Çünkü bayram namazının geçerli olabilmesi için, hutbe hariç, cuma namazıyla aynı şartları taşıması gerekir. Bir kimse, herhangi bir nedenle cemaatle kılamadığı takdirde bayram namazını kaza etmek zorunda olmadığı gibi, tek başına kılmak zorunda da değildir. Ayrıca, camide cemaatle bayram namazı kılamayanların, evde iki veya dört rekatlık nafile namaz kılmaları, bunu Duha namazı veya İşrak namazı olarak niyet etmeleri tavsiye edilir.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.