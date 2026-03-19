BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin (Allah onlardan razı olsun) uygulamasına göre bayram namazı, her zaman açık alanlarda cemaatle kılınır ve ardından bayram hutbesi okunur. Bu uygulama oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Öte yandan, İslam hukukunun çeşitli ekolleri, bayram namazı ve bu ibadetin bireysel mi yoksa topluca mı kılınması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koymuştur.

Hanefi mezhebine göre, bayram namazının cemaatle kılınması, namazın geçerliliği için bir şarttır. Çünkü bayram namazının geçerli olabilmesi için, hutbe hariç, cuma namazıyla aynı şartları taşıması gerekir. Bir kimse, herhangi bir nedenle cemaatle kılamadığı takdirde bayram namazını kaza etmek zorunda olmadığı gibi, tek başına kılmak zorunda da değildir. Ayrıca, camide cemaatle bayram namazı kılamayanların, evde iki veya dört rekatlık nafile namaz kılmaları, bunu Duha namazı veya İşrak namazı olarak niyet etmeleri tavsiye edilir.