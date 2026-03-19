        Haberler Bilgi Yaşam Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? Kimler bayram namazı kılmakla yükümlü, kılmamak günah mı? Diyanet ile bayram namazının hükmü ve mahiyeti

        Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayram namazıyla ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri "Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?" oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konu ile ilgili açıklamaları mercek altına alındı. Peki, kimler bayram namazı kılmakla yükümlü, kılmamak günah mı? İşte Diyanet ile bayram namazının hükmü ve mahiyeti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü itibarıyla başlıyor. İslam aleminde büyük bir mutluluk ve sevinçle karşılanan bayram, birçok soruyu da beraberinde getiriyor. ‘’Bayram namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi?’’ sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları merak ediliyor. Peki, kimler bayram namazı kılmakla yükümlü, kılmamak günah mı? Diyanet ile bayram namazının hükmü ve mahiyeti…

        BAYRAM NAMAZI HÜKMÜ NEDİR, FARZ MI, VACİP Mİ, SÜNNET Mİ?

        Ramazan Bayramı namazının dini hükmü ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi:

        Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir.

        Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.

        BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

        Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin (Allah onlardan razı olsun) uygulamasına göre bayram namazı, her zaman açık alanlarda cemaatle kılınır ve ardından bayram hutbesi okunur. Bu uygulama oybirliğiyle kabul edilmiştir.

        Öte yandan, İslam hukukunun çeşitli ekolleri, bayram namazı ve bu ibadetin bireysel mi yoksa topluca mı kılınması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koymuştur.

        Hanefi mezhebine göre, bayram namazının cemaatle kılınması, namazın geçerliliği için bir şarttır. Çünkü bayram namazının geçerli olabilmesi için, hutbe hariç, cuma namazıyla aynı şartları taşıması gerekir. Bir kimse, herhangi bir nedenle cemaatle kılamadığı takdirde bayram namazını kaza etmek zorunda olmadığı gibi, tek başına kılmak zorunda da değildir. Ayrıca, camide cemaatle bayram namazı kılamayanların, evde iki veya dört rekatlık nafile namaz kılmaları, bunu Duha namazı veya İşrak namazı olarak niyet etmeleri tavsiye edilir.

        Şafiî mezhebine göre, bayram namazını belirlenmiş bir yerde cemaatle kılmak şarttır. Ancak çeşitli sebeplerle cemaate katılamayanlar, namazı bireysel olarak da kılabilirler. Dolayısıyla, cemaat namazına katılamayan kadınlar, çocuklar ve yolcular bayram namazını evlerinde bireysel olarak kılabilirler. Ayrıca, bayram namazını tavsiye edilen bir ibadet (sünnet) olarak kabul eden Şafiî mezhebine göre, bireysel olarak kılanların hutbe okuması zorunlu değildir.

        Sonuç olarak, bayram namazları cemaatle kılınan çok önemli ibadetlerdir ve Müslümanların birliğini göstererek oruç tutmak ve hac yapmak gibi odaklanmış ve uzun süreli ibadetleri tamamlamanın sevincini ve coşkusunu yaşamalarını sağlar.

        Ancak, salgın hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar ve karantina tedbirleri gibi nedenlerle camilerde veya ibadethanelerde cemaatle bu namazın kılınamadığı zamanlarda, yukarıda belirtilen görüşlere uygun olarak Müslümanlar dini ibadetlerini başka yollarla yerine getirebilirler.

        BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

        Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.

        KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

        İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
