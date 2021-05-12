Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini duyurdu. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2021 il il bayram namazı saatleri

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

Adana: 06.04

Adıyaman: 05.51

Afyonkarahisar: 06.20

Ağrı: 05.28

Aksaray: 06.07

Amasya: 05.55

Ankara: 06.08

Antalya: 06.23

Ardahan: 05.27

Artvin: 05.30

Aydın: 06.32

Balıkesir: 06.29

Bartın: 06.07

Batman: 05.39

Bayburt: 05.38

Bilecik: 06.20

Bingöl: 05.40

Bitlis: 05.34

Bolu: 06.12

Burdur: 06.23

Bursa: 06.23

Çanakkale: 06.34

Çankırı: 06.04

Çorum: 05.59

Denizli: 06.28

Diyarbakır: 05.43

Düzce: 06.14

Edirne: 06.30

Elazığ: 05.45

Erzincan: 05.42

Erzurum: 05.35

Eskişehir: 06.18

Gaziantep: 05.56

Giresun: 05.44

Gümüşhane: 05.41

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Iğdır: 05.24

Isparta: 06.22

İstanbul: 06.22

İzmir: 06.34

Kahramanmaraş: 05.56

Karabük: 06.07

Karaman: 06.12

Kars: 05.26

Kastamonu: 06.02

Kayseri: 06.00

Kırıkkale: 06.06

Kırklareli: 06.28

Kırşehir: 06.05

Kilis: 05.57

Kocaeli: 06.19

KONYA: 06.14

Kütahya: 06.21

Malatya: 05.50

Manisa: 06.33

Mardin: 05.42

Mersin: 06.07

Muğla: 06.31

Muş: 05.36

Nevşehir: 06.03

Niğde: 06.05

Ordu: 05.46

Osmaniye: 06.00

Rize: 05.36

Sakarya: 06.17

Samsun: 05.52

Siirt: 05.36

Sinop: 05.55

Sivas: 05.52

Şanlıurfa: 05.50

Şırnak: 05.35

Tekirdağ: 06.28

Tokat: 05.53

Trabzon: 05.39

Tunceli: 05.43

Uşak: 06.25

Van: 05.29

Yalova: 06.21

Yozgat: 06.01

Zonguldak: 06.10

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.14, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.57, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.54 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.58'de eda edilecek.



BAYRAMLAŞMA MERASİMİ YAPILMAMASI TAVSİYESİ

Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul, yaptığı açıklamada, "Bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir." dedi.

Erul, geçen yıl bayram namazlarının Kovid-19 nedeniyle camilerde kılınamadığını, hatta evlerde kılınıp kılınmaması konusunda tartışmaların yaşandığını hatırlattı.

Bu yıl ramazanda teravih namazlarının camilerde kılınamadığını belirten Erul, toplumun bir kez daha ramazanın huzuru, hazzı ve tadının teravih namazlarında olduğunu yaşayarak öğrendiğini anlattı.

Erul, ramazanın önemli geleneklerinden birinin de dost, akraba ve komşularla yapılan iftarlar olduğunu söyledi.

Bu ibadet ve geleneklerin salgın nedeniyle yapılamadığına işaret eden Erul, şunları kaydetti:

"Bu noktada millet olarak bayram sevincini yaşayabilmemiz adına şahsen bayram namazlarının kılınmasının önünün açılmasını, herhangi bir yasaklama getirilmemesini çok arzu etmekteyim. Ancak bulaş riski sebebiyle bayram namazları sonrasında Anadolu'nun birçok yerinde geleneksel olarak uygulanan bayramlaşma merasimlerinin yapılmaması gerekmektedir. Çünkü şu anda baba ile oğul bile merhabalaşamıyor, el öpemiyor ve kucaklaşamıyorsa, vatandaşın da gönülleri, dilleriyle bayramlaşması, selamlaşması, eskiden yapılan o bayramlaşmanın salgın sebebiyle yapılmaması uyarısında bulunmak gerekir."