        Bayram namazı müezzinliği nasıl yapılır? Bayram Namazında müezzinin görevi nedir?

        Kurban ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte camilerde görev alacak kişiler "Bayram namazı müezzinliği nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram namazı, diğer vakit namazlarından farklı olarak tekbirlerle kılındığı için müezzinin görevleri de özel bir dikkat gerektirir. İşte bayram namazında müezzinlik yapacaklar için adım adım rehber…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:18
        Kurban ve Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte camilerde görev alacak kişiler “Bayram namazı müezzinliği nasıl yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. Bayram namazı, diğer vakit namazlarından farklı olarak tekbirlerle kılındığı için müezzinin görevleri de özel bir dikkat gerektirir. İşte bayram namazında müezzinlik yapacaklar için adım adım rehber…

        BAYRAM NAMAZINDA MÜEZZİNİN GÖREVİ NEDİR?

        Bayram namazında müezzin; cemaatin namaza düzgün şekilde iştirak etmesini sağlamak, tekbirlerde yönlendirme yapmak ve imamın hareketlerini cemaate duyurmakla sorumludur. Özellikle bayram namazına özgü tekbirlerin doğru zamanda getirilmesi büyük önem taşır.

        BAYRAM NAMAZI MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?

        1. Namaz Öncesi Hazırlık

        Müezzin, bayram namazı saatinden önce camide hazır bulunur. Bu süreçte cemaatin saf düzeni almasına yardımcı olur. Gerekli görülmesi halinde, bayram namazının kılınışı hakkında cemaate kısa ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılır.

        2. Kamet Getirilmez

        Bayram namazlarında ezan ve kamet okunmaz. Bu nedenle müezzin, cemaatin namaza hazırlanmasını sözlü yönlendirmelerle sağlar.

        3. Niyetin Hatırlatılması

        Müezzin, cemaatin doğru niyet etmesine yardımcı olmak amacıyla şu ifadeyi hatırlatabilir:

        “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama.”

        4. Tekbirlerde Rehberlik

        Bayram namazını diğer namazlardan ayıran en önemli unsur tekbirlerdir.

        Birinci rekâtta: İmamın ardından üç kez tekbir alınır. Müezzin, bu tekbirleri yüksek ve anlaşılır bir şekilde getirerek cemaate rehberlik eder.

        İkinci rekâtta: Yine üç kez tekbir alınır ve müezzin aynı şekilde cemaati yönlendirir.

        Müezzin, tekbirler arasında kısa aralıklar vererek cemaatin uyum içinde hareket etmesini sağlar.

        5. Namaz İçinde Yönlendirme

        Gerektiğinde müezzin, imamın rükû ve secdeye geçişlerinde “Allahu Ekber” diyerek cemaate destek olabilir. Ancak bu uygulama caminin yerleşik düzenine göre farklılık gösterebilir.

        6. Namaz Sonrası Tekbirler

        Namazın ardından cemaatle birlikte bayram tekbirleri getirilebilir:

        “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber…”

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
