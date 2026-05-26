Bayram namazı müezzinliği nasıl yapılır? Bayram Namazında müezzinin görevi nedir?

BAYRAM NAMAZI MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?

1. Namaz Öncesi Hazırlık

Müezzin, bayram namazı saatinden önce camide hazır bulunur. Bu süreçte cemaatin saf düzeni almasına yardımcı olur. Gerekli görülmesi halinde, bayram namazının kılınışı hakkında cemaate kısa ve anlaşılır bir bilgilendirme yapılır.

2. Kamet Getirilmez

Bayram namazlarında ezan ve kamet okunmaz. Bu nedenle müezzin, cemaatin namaza hazırlanmasını sözlü yönlendirmelerle sağlar.

3. Niyetin Hatırlatılması

Müezzin, cemaatin doğru niyet etmesine yardımcı olmak amacıyla şu ifadeyi hatırlatabilir:

“Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama.”

4. Tekbirlerde Rehberlik

Bayram namazını diğer namazlardan ayıran en önemli unsur tekbirlerdir.

Birinci rekâtta: İmamın ardından üç kez tekbir alınır. Müezzin, bu tekbirleri yüksek ve anlaşılır bir şekilde getirerek cemaate rehberlik eder.

İkinci rekâtta: Yine üç kez tekbir alınır ve müezzin aynı şekilde cemaati yönlendirir.

Müezzin, tekbirler arasında kısa aralıklar vererek cemaatin uyum içinde hareket etmesini sağlar.

5. Namaz İçinde Yönlendirme

Gerektiğinde müezzin, imamın rükû ve secdeye geçişlerinde “Allahu Ekber” diyerek cemaate destek olabilir. Ancak bu uygulama caminin yerleşik düzenine göre farklılık gösterebilir.

6. Namaz Sonrası Tekbirler

Namazın ardından cemaatle birlikte bayram tekbirleri getirilebilir:

“Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber…”