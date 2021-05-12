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Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bayram namazında hangi dualar okunur? Bayram namazı kılınışı

Ramazan Bayramımız kutlu olsun... Bugün yurdumuzun dört bir yanında Ramazan Bayramı, camilerde kılınacak namazla başlayacak. Namaz öncesi vatandaşlar, en çok bayram namazı kılınışı ve okunacak dualara ilişkin aramalar yapıyor. İşte bayram namazı ile ilgili detaylar...

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bayram namazında hangi dualar okunur? Bayram namazı kılınışı

Bayram namazı kılınışı merak ediliyor. Bayram namazı diğer namazlardan farklı olup vacip olan namazdır. Bayram namazı yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramında kılınanan namazdır. İşte bayram namazı kılınışı...

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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