BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bayram namazı ne zaman kılınacak saatleri
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında bayram namazı saatleri geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı, illere göre güneşin doğuş saatine bağlı olarak farklı vakitlerde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre büyük şehirlerde bayram namazı saatleri belli oldu.
2026 KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, İstanbul’da Kurban Bayramı namazı bu yıl sabah 06:12’de kılınacak.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat 05:59’da eda edilecek.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, İzmir’de Kurban Bayramı namazı saat 06:25’te kılınacak.
BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Bursa’da Kurban Bayramı namazı saat 06:13’te eda edilecek.