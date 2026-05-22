        Haberler Bilgi Gündem BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa bayram namazı ne zaman kılınacak saatleri

        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında bayram namazı saatleri geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı, illere göre güneşin doğuş saatine bağlı olarak farklı vakitlerde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre büyük şehirlerde bayram namazı saatleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında bayram namazı vakitleri yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı saatleri, illerin coğrafi konumu ve güneşin doğuş zamanına göre farklılık gösterecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda, büyükşehirlerde bayram namazı saatleri netlik kazandı.

        2026 KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

        İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, İstanbul’da Kurban Bayramı namazı bu yıl sabah 06:12’de kılınacak.

        ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, Ankara’da Kurban Bayramı namazı saat 05:59’da eda edilecek.

        İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre, İzmir’de Kurban Bayramı namazı saat 06:25’te kılınacak.

        BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Bursa’da Kurban Bayramı namazı saat 06:13’te eda edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
