Bayram namazı saatleri 2026: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınacak. 81 ilin 2026 bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Böylece tüm iller için "Bayram namazı saat kaçta?" sorusu yanıt buldu. Ramazan bayram namazı bu yıl da en erken Iğdır'da, en geç ise Edirne ve Çanakkale'de kılınacak. İşte, Diyanet ile 2026 il il bayram namazı vakitleri...
İslam dünyasında heyecanla beklenen Ramazan Bayramı, bu yıl 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın ilk günü sabahında Türkiye genelindeki camilerde bayram namazı kılınacak. Güneşin doğuşuna göre ilden ile değişen bayram namazı saatleri 2026 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Milyonlarca Müslüman tarafından araştırılan "Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt buldu. İşte Diyanet ile Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakitleri 2026 bilgisi…
2026 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Ramazan Bayramı namazı, bu yıl 20 Mart Cuma sabahı kılınacak. 81 ilde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olan müminler, il il bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonların beklediği bayram namazı saatlerini paylaştı. Peki hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacak?
İşte il il bayram namazı vakitleri…
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da bayram namazı, 20 Mart Cuma sabahı saat 07.39'da kılınacak.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da bayram namazı, 20 Mart Cuma sabahı saat 07.23'te kılınacak.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de bayram namazı, 20 Mart Cuma sabahı saat 07.45'te kılınacak.
BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da bayram namazı, 20 Mart Cuma sabahı saat 07.38'de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 07.12
Adıyaman: 07.01
Afyonkarahisar: 07.32
Ağrı: 06.42
Aksaray: 07.18
Amasya: 07.12
Ankara: 07.23
Antalya: 07.31
Ardahan: 06.44
Artvin: 06.48
Aydın: 07.42
Balıkesir: 07.43
Bartın: 07.26
Batman: 06.49
Bayburt: 06.54
Bilecik: 07.35
Bingöl: 06.52
Bitlis: 06.46
Bolu: 07.29
Burdur: 07.33
Bursa: 07.38
Çanakkale: 07.49
Çankırı: 07.20
Çorum: 07.15
Denizli: 07.37
Diyarbakır: 06.53
Düzce: 07.30
Edirne: 07.49
Elazığ: 06.57
Erzincan: 06.56
Erzurum: 06.49
Eskişehir: 07.32
Gaziantep: 07.04
Giresun: 07.01
Gümüşhane: 06.57
Hakkari: 06.39
Hatay: 07.09
Iğdır: 06.38
Isparta: 07.31
İstanbul: 07.39
İzmir: 07.45
Kahramanmaraş: 07.06
Karabük: 07.25
Karaman: 07.21
Kars: 06.42
Kastamonu: 07.20
Kayseri: 07.12
Kilis: 07.05
Kırıkkale: 07.20
Kırklareli: 07.46
Kırşehir: 07.18
Kocaeli: 07.35
Konya: 07.24
Kütahya: 07.34
Malatya: 07.01
Manisa: 07.44
Mardin: 06.51
Mersin: 07.15
Muğla: 07.40
Muş: 06.48
Nevşehir: 07.15
Niğde: 07.15
Ordu: 07.03
Osmaniye: 07.08
Rize: 06.53
Sakarya: 07.33
Samsun: 07.10
Şanlıurfa: 06.58
Siirt: 06.46
Sinop: 07.15
Şırnak: 06.44
Sivas: 07.06
Tekirdağ: 07.45
Tokat: 07.08
Trabzon: 06.56
Tunceli: 06.56
Uşak: 07.36
Van: 06.40
Yalova: 07.38
Yozgat: 07.15
Zonguldak: 07.28
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.