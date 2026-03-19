BAYRAM NAMAZINA GİTMEMEK GÜNAH MI?

Bayram namazına gitmemek meselesi İslam’da ibadetlerin hükmü ve kişinin sorumluluk durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Bayram namazı farz değil vacip kabul edilir ve bu nedenle terk edilmesi Ramazan orucunu terk etmekle aynı çerçevede ele alınmaz. Buna rağmen imkânı olan ve geçerli bir mazereti bulunmayan kimsenin bayram namazına gitmemesi uygun bir davranış sayılmaz. Bayram namazı Müslümanlar arasındaki birlik duygusunu güçlendiren toplumsal bir ibadet niteliği taşır ve bu yönüyle önemlidir. Sağlık sorunu yolculuk ileri yaş ya da benzeri bir mazeret bulunuyorsa bayram namazına katılmamak günah olarak değerlendirilmez. Bu tür durumlarda kişi sorumluluk altına girmez.

Ancak hiçbir engeli olmadığı hâlde bilinçli biçimde bu ibadeti terk etmek dini açıdan eksiklik kabul edilir. Vacip bir ibadetin sürekli ihmal edilmesi doğru görülmez. Burada belirleyici ölçü niyet ve şartlardır. Kişinin imkânı olduğu hâlde bayram namazına değer vermemesi ile geçerli bir sebeple katılamaması aynı hüküm altında ele alınmaz. İslamiyet’te ibadetler zorlama temelli değil bilinç temelli değerlendirilir. Bayram namazına katılım bir zorunluluk baskısı değil dini sorumluluk bilinciyle ilişkilendirilir.