Diyanet açıklaması ile bayram namazına gitmemek günah mıdır?
Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, Müslümanlar için hem manevi hem de toplumsal anlamda büyük bir değer taşıyor. Cemaatle kılınan ve ilave tekbirlerle diğer namazlardan ayrılan bu özel ibadetin hükmü ve önemi, bayram günleri yaklaşırken yeniden gündeme geldi. Özellikle "Bayram namazına gitmemek caiz mi, gitmeyenin sorumluluğu var mı?" soruları birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte bilgiler...
Bayram sabahlarını ibadetle karşılamanın en önemli simgelerinden biri olan bayram namazı, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren yönüyle dikkat çekiyor. Güneşin doğmasının ardından kılınan ve hutbe ile tamamlanan bu namazın dini hükmü ise sıkça araştırılıyor. Vatandaşlar, vacip olarak kabul edilen bayram namazına katılmamanın dinen bir sakıncası olup olmadığını ve hangi durumlarda muafiyet sayıldığını öğrenmek istiyor. Detaylar haberimizde...
BAYRAM NAMAZINA GİTMEMEK GÜNAH MI?
Bayram namazına gitmemek meselesi İslam’da ibadetlerin hükmü ve kişinin sorumluluk durumu dikkate alınarak değerlendirilir. Bayram namazı farz değil vacip kabul edilir ve bu nedenle terk edilmesi Ramazan orucunu terk etmekle aynı çerçevede ele alınmaz. Buna rağmen imkânı olan ve geçerli bir mazereti bulunmayan kimsenin bayram namazına gitmemesi uygun bir davranış sayılmaz. Bayram namazı Müslümanlar arasındaki birlik duygusunu güçlendiren toplumsal bir ibadet niteliği taşır ve bu yönüyle önemlidir. Sağlık sorunu yolculuk ileri yaş ya da benzeri bir mazeret bulunuyorsa bayram namazına katılmamak günah olarak değerlendirilmez. Bu tür durumlarda kişi sorumluluk altına girmez.
Ancak hiçbir engeli olmadığı hâlde bilinçli biçimde bu ibadeti terk etmek dini açıdan eksiklik kabul edilir. Vacip bir ibadetin sürekli ihmal edilmesi doğru görülmez. Burada belirleyici ölçü niyet ve şartlardır. Kişinin imkânı olduğu hâlde bayram namazına değer vermemesi ile geçerli bir sebeple katılamaması aynı hüküm altında ele alınmaz. İslamiyet’te ibadetler zorlama temelli değil bilinç temelli değerlendirilir. Bayram namazına katılım bir zorunluluk baskısı değil dini sorumluluk bilinciyle ilişkilendirilir.
BAYRAM NAMAZI KILINMAZSA NE OLUR?
Bayram namazı kılınmadığında kişinin durumu ibadetin hükmü ve mevcut şartlar dikkate alınarak değerlendirilir. Bayram namazı farz değil vacip kabul edildiği için kılınmaması Ramazan orucunu terk etmek gibi ağır bir sorumluluk doğurmaz. Buna rağmen imkânı olan ve geçerli bir mazereti bulunmayan bir kimsenin bayram namazını kılmaması dini açıdan doğru bir tutum sayılmaz. Bu durum kişiye günah yükleyebilecek bir ihmal olarak değerlendirilir ve ibadet bilincinde bir eksiklik anlamı taşır.
Bayram namazı Müslümanlar arasındaki birlik duygusunu güçlendiren toplu bir ibadet niteliği taşıdığı için bilinçli biçimde terk edilmesi uygun görülmez. Ancak sağlık sorunu yolculuk yaşlılık aşırı hava koşulları ya da güvenlik endişesi gibi mazeretler varsa bayram namazı kılınmadığında kişi sorumluluk altına girmez. Bu hâllerde herhangi bir telafi namazı da gerekmez. Bayram namazı kaçırıldığında daha sonra bireysel olarak kaza edilmesi söz konusu değildir. İslam’da ibadetler zorlama değil bilinç esasına dayanır. Bu nedenle geçerli bir sebep olmadan sürekli ihmal edilmesi dini hassasiyet açısından olumsuz kabul edilir