        Bayram namazında hangi dualar ve sureler okunur? Bayram namazında okunan dua ve sureler

        Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar bayram namazı ibadetine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle ilk kez bayram namazına katılacak kişiler ile namazın kılınışını hatırlamak isteyenler, "Bayram namazında hangi dualar ve sureler okunur?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram sabahı camilere akın edecek milyonlarca kişi, namaz sırasında okunan tekbirler, dualar ve surelerle ilgili bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Kurban Bayramı namazında hangi sureler okunur, hangi dualar edilir? İşte bayram namazına dair merak edilen detaylar…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Arefe gününün gelmesiyle birlikte Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, bayram namazına dair sorular da gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar özellikle “Bayram namazında hangi dualar okunur, hangi sureler tercih edilir?” sorularına yanıt ararken, namazın kılınış şekli ve tekbirlerin sırası da merak ediliyor. Bayram sabahında ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, namaz sırasında okunan duaların Türkçe anlamlarını ve surelerin okunuşlarını araştırıyor. İşte Kurban Bayramı namazında okunan dua ve surelere ilişkin detaylar…

        BAYRAM NAMAZI KILINIŞI VE OKUNACAK DUALAR

        Ramazan ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekat olup cemaatle kılınır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır.

        Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        1. Rekat

        İmam "Allahuekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

        İmam ve cemaat içlerinden "Sübhaneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

        Sonra aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allahuekber " diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir.

        Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice Euzü besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur, sonra rüku ve secdeler yapılır ve ikinci rekata kalkılır.

        2. Rekat

        İmam, gizlice besmele çeker. Fatiha ve zamm-ı sureyi sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allahuekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

        Peşinden aynı şekilde "Allahuekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır.

        İlk rekatta olduğu gibi ikinci rekatta da tekbirler arasında üç defa "Sübhanellahi’l-azim" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allahuekber" diyerek rükûa varılır.

        Tıpkı birinci rekatta olduğu gibi rüku ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyat", "Salli" "Barik", "Rabbena atina" ve "Rabbena’ğfirli" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

        BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

        Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.

        Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”

        Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
