Bayram namazında hutbe okunur mu? Bayram namazında hutbe dinlemek zorunlu mu?
Kurban ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında "Bayram namazında hutbe okunur mu?" sorusu yer alıyor. Özellikle bayram sabahı camilere gidecek olanlar, namazın nasıl kılındığını ve hutbenin olup olmadığını araştırıyor. Peki bayram namazında hutbe var mı, ne zaman okunur? İşte detaylar…
BAYRAM NAMAZINDA HUTBE OKUNUR MU?
Bayram namazında hutbe okunur. Ancak cuma namazından farklı olarak bayram hutbesi, namazdan sonra okunur. Yani imam önce bayram namazını kıldırır, ardından hutbe için minbere çıkar.
BAYRAM NAMAZINDA HUTBE DİNLEMEK ZORUNLU MU?
Bayram hutbesini dinlemek vacip değil, sünnet olarak kabul edilir. Bu nedenle hutbe sırasında camide kalıp dinlemek tavsiye edilir. Hutbe, bayramın anlam ve önemini anlatan, birlik ve beraberlik mesajları içeren bir konuşmadır.