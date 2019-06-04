Tesis alevlere teslim oldu

Rami Kaan Oktar'ın haberine göre, edinilen bilgilere göre, Erenler İlçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerinde bulunan Halil Kayıkçı Geri Dönüşüm Tesisleri’nde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Bayram Namazı için Camiye giden vatandaşların dumanı fark ederek ihbarda bulunmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bölgeye yönlendirildi. 28 personel, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda iş makinesinin katıldığı yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken yaklaşık 3 saattir devam eden çalışmaya rağmen yangın söndürülemedi.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kullanılan 6 adet su tankeri bölgeye yönlendirilirken Jandarma ekipleri yangının yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.