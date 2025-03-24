Bayram tatili süresi araştırılıyor. Geçmiş bayramlarda tatil süresi 9 güne çıkarken bu seneki Ramazan Bayramı tatil süresinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı merak konusu. Bu yıl Ramazan Bayramı, ara tatil dönemini de içerisinde yer barındıracak. Ara tatil, 26 Mart Cuma günü okulların tatil olmasıyla başlayacak. 7 Nisan Pazartesi günü ise okullar yeniden başlayacak. Peki Bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman, uzatılacak mı, 9 gün mü olacak?