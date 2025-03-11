Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bayram tatili ne zaman? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

        Bayram tatili ne zaman? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

        Ramazan ayı bu sene 1 Mart Cumartesi günü başladı. Ramazan ayının bitmesiyle bayram tatili başlamış olacak. 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Bayram tatili ne zaman? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:21 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bayram tatili için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek olup ardından bayram tatili başlamış olacak. Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve küçüklerin sevindirildiği zamanlardır. Peki Bayram tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?

        2

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2025 Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

        RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Pazar günü hafta sonu tatili olduğu için 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı Ramazan Bayramı tatili olacak. Hafta sonuyla birlikte tatil bu yıl 4 gün olmuş olacak.

        3

        2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

        - Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

        - Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

        - Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

        - Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İki ilde daha saldırı: Çocuğun durumu ağır
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        FT yazdı: NATO'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?