Bayram tekbiri nedir, nasıl getirilir? Bayram tekbiri Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tekbirinin nasıl getirildiğini araştırılmaya başladı. Bayram tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde Müslümanların Allah'ın büyüklüğünü dile getirmek amacıyla okuduğu tekbirdir. bayram namazı sonrasında okunan tekbirin Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti gündemdeki yerini aldı. Peki, "Bayram tekbiri nedir ve nasıl getirilir?" İşte Bayram tekbiri Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti...
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca Müslüman, bayram tekbirlerinin anlamını gündemine aldı. Bayram namazlarında ve teşrik günlerinde sıkça okunan tekbirler, Allah'ın büyüklüğünü yüceltmek ve bayram coşkusunu manevi bir atmosferle yaşamak amacıyla getiriliyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri büyük önem taşır.
BAYRAM TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.
Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82).
Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
Bayram tekbiri şu şekilde okunur:
“Allahu Ekber Allahu Ekber.
Lâ ilâhe illallahu vallahu Ekber.
Allahu Ekber ve lillâhil hamd.”
Bayram Tekbiri Türkçe Okunuşu
“Allahu Ekber Allahu Ekber.
La ilahe illallahu vallahu Ekber.
Allahu Ekber ve lillahil hamd.”
Bayram Tekbirinin Türkçe Anlamı
“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür.
Allah’tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür.
Allah en büyüktür ve hamd O’na mahsustur.”
TEŞRİK TEKBİRİNİN ANLAMI NEDİR?
Teşrik tekbiri "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına gelir.
TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU
Teşrik tekbiri şu şekilde okunur: "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlara vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir.
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL YAPILIR?
Teşrik tekbiri ile ilgili Diyanet'in açıklaması şu şekildedir: "Teşrik" Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" denilmiştir. "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. Kurban bayramının arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce) ikindi namazı dahil farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir.
Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır.