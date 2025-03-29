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        Haberler Bilgi Yaşam Bayram ve arefede PTT ve kargo açık mı? PTT kargo dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

        Bayram ve arefede PTT ve kargo açık mı? PTT kargo dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

        Ramazan Bayramı ve arefede PTT ve kargo çalışma durumu merak ediliyor. Bayram günleri resmi tatiller arasında yer aldığı için kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki bazı iş yerlerinin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Bayramda bankalar, devlet hastaneleri bayram tatili izninde oluyor. Peki Bayram ve arefede PTT ve kargo açık mı, çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo dağıtım yapacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 08:59 Güncelleme: 29.03.2025 - 08:59
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        Bayram ve arefede PTT ve kargo çalışma durumu kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arefe günü kargoların çalışma durumu online alışveriş yapanlar ve kargo iadesi yapacak olanlar tarafından inceleniyor. Ramazan Bayramı'nın bu yıl cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, bugün kargoların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Bayram ve arefede PTT ve kargo açık mı? PTT kargo dağıtımı yapacak mı, çalışıyor mu?

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        29 VE 31 MART'TA KARGOLAR AÇIK MI?

        Kargolar, 29 Mart'ta yarım gün açık olurken, 31 Mart'ta ise tam gün kapalı olacak. Bazı kargo şubeleri ise operasyonel faaliyetlerini 29 Mart gün sonuna kadar sürdürebilecek.

        KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

        Bayram tatili resmi olarak 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayacak. 9 günlük tatil ise idari izin kapsamında devlet memurlarını ilgilendirecek. Bu nedenle kargolar, sadece resmi bayram tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. 29 Mart 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

        Kargoların pazar günü de çalışmadığı hesaba katılırsa, kargo firmalarının 2 Nisan Salı günü faaliyete başlayacak.

        AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

        Kargolar, 29 Mart'ta yarım gün açık olurken, 31 Mart'ta ise tam gün kapalı olacak. Yurtiçi, MNG, Sürat ve diğer kargo firmaları özel kurumlar olduğundan arefe günü çalışmaya ve teslimat yapmaya devam edebilir.

        Ancak bu durum firmadan firmaya değişim gösterebilir. En doğru bilgi için kargo şirketiyle iletişime geçebilirsiniz…

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        2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

        Ramazan Bayramının arefe günü bu yıl 29 Mart Cumartesi olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

        Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

        Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

        Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

        Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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        PTT, ARİFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?

        PTT Kargo 30 Mart tarihinde açık olmayacak. 29 Mart Cumartesi arefe günü olacağından kargolar yarım gün çalışacak.

        PTT kargo ve şubeleri devlet kurumu olduğundan bayramda hizmet veremeyecek.

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