Kurban Bayramı'nın gelmesiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar arife ve bayram günü eczane ve hastanelerin çalışma durumunu merak ediyor. Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayıldığı için sağlık kuruluşlarının mesai saatlerinde geçici olarak değişikliğe gidiliyor. Peki, 5-9 Haziran arife ve Kurban Bayramı'nda eczane ve hastaneler çalışıyor mu? İşte, detaylar...